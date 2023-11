Ufopa celebra 14 Anos transformando vidas no Oeste do Pará

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) comemorou seus 14 anos de história, levando educação superior de qualidade para a região oeste do Pará. A celebração ocorreu no espaço Madeirão da Unidade Tapajós, na sede em Santarém, e contou com eventos significativos, incluindo a inauguração da estátua do renomado músico Sebastião Tapajós e a execução do hino "Tributo à Ufopa".

Criada pela Lei nº 12.085/2009, durante a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Ufopa tem sido um pilar essencial na formação de profissionais na região. Ao longo de sua trajetória, a universidade já formou aproximadamente seis mil alunos de graduação e quase mil alunos de pós-graduação, oferecendo 16 programas de mestrado e doutorado. Atualmente, a instituição conta com 8 mil alunos regularmente matriculados, 611 técnicos administrativos e 488 docentes distribuídos em seis campi fora de sede.

Durante a cerimônia comemorativa de 14 anos da UFOPA

A reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, enfatizou o impacto positivo da universidade na região, destacando que a instituição é o maior investimento público na área: "Estamos em sete municípios, já formamos mais de 5 mil alunos, muitos projetos em ação, e aquela sensação de que temos muito mais a fazer, fazer pela saúde da nossa região, pela cultura da nossa região, pela valorização da história, pelo nosso povo. É um momento de comemoração e também de planejar o que nós vamos fazer para o futuro da nossa região".

Durante a celebração, foram entregues três importantes equipamentos: uma estátua homenageando o músico Sebastião Tapajós, um ônibus e o hino oficial da Ufopa. A estátua, situada estrategicamente na orla do rio Tapajós, foi confeccionada pelos artistas plásticos Renato Sussuarana, Maelson Rocha e Helton Campos, representando o músico e seu inseparável violão.

Inauguração da Estátua de Sebastião Tapajós e entrega de Ônibus

O hino "Tributo à Ufopa" foi outro destaque da programação, composto por membros vitalícios da Academia de Letras e Artes de Santarém. A primeira execução pública ocorreu durante a cerimônia de outorga de grau da turma 2018 de Direito da Ufopa, tornando-se um marco significativo na história da instituição.

Autoridades municipais e federais, incluindo a reitora Aldenize Xavier, os deputados federais Airton Faleiro e Antônio Doido, o vereador Erlon Rocha, e o secretário de Cultura de Santarém, Adson Tertulino, entre outras autoridades estiveram presentes, e em suas falas ressaltaram a importância da Ufopa para o desenvolvimento educacional e cultural do oeste do Pará.

A celebração dos 14 anos da Ufopa reflete não apenas o passado glorioso da instituição, mas também sua promissora contribuição para o futuro educacional e cultural da região oeste do Pará.

www.obidos.net.br - Informações e fotos Ufopa