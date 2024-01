Rede estadual retorna às aulas no dia 29 de janeiro com a Educação Ambiental no currículo

As aulas da Rede Estadual de Educação iniciarão na segunda-feira, dia 29 de janeiro, e conforme o calendário escolar, o primeiro bimestre acontecerá de 29 de janeiro a 12 de abril; o segundo de 15 de abril a 28 de junho. Já as férias escolares acontecerão de 01 a 31 de julho, com todos retornando para o terceiro bimestre de 01 de agosto a 04 de outubro. Por fim, o quarto bimestre acontecerá de 07 de agosto a 20 de dezembro.

A novidade deste ano é a inserção do componente curricular com temática em Educação Ambiental, com objetivo de fomentar o pensamento e a prática sustentável de forma contínua nas escolas do Pará. Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Educação oferecerá, a partir deste ano, o componente curricular em Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima para toda a educação básica de forma obrigatória na rede estadual e, por adesão, pelas redes municipais.

Um total de 1,5 milhão de estudantes da rede pública de ensino do Pará poderão ser beneficiados com a iniciativa inédita, sendo 550 mil, obrigatórios, na rede estadual e, por adesão das redes municipais, 618 mil estudantes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e mais 461 mil dos anos finais (6º ao 9º ano).

Esta iniciativa está incluída na maior Política de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima do país para promover a preservação e a coexistência ambiental por meio da educação, principal agente de transformação social.

“Temos que ter orgulho do Pará e da Amazônia, orgulho porque vamos sediar a COP 30. Os nossos estudantes têm que ser a voz da Amazônia, a voz do Pará, no evento. Nosso Estado será o primeiro Estado do Brasil a ter dentro do seu currículo obrigatório a Política Ambiental na rede estadual, mas os nossos prefeitos também poderão aderir à nossa política, para construirmos juntos um pacto pela educação ambiental que vai partir do Pará para o resto do Brasil'', ressaltou o secretário de Educação, Rossieli Soares.

Para o início do ano letivo de 2024, a Seduc concretizou um aumento de 100% de vagas em escolas de tempo integral. São 33 novas escolas no modelo de ensino integral e mais de 17,7 mil novas vagas, totalizando 35,9 mil vagas integrais na rede estadual de ensino.

Investir na educação pública é uma das prioridades do Governo do Estado que paga o segundo maior salário inicial do Brasil, segundo estudo divulgado pelo Movimento Profissão Docente, atualmente fixado em aproximadamente R$8 mil e também paga o maior salário médio do Brasil para professores, acima dos R$ 11 mil.

Desde 2019, o Governo já entregou 129 novas unidades escolares em todo o Pará, e mais de 90 obras estão em andamento, totalizando cerca de R$ 400 milhões em investimentos. A Seduc também assegurou, em 2023, a construção de 42 creches nas 12 regiões de Integração, por meio do Programa “Creches Por Todo o Pará”.

Fonte: Agência Pará