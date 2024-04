ÓBIDOS: Evento marca a implantação do Projeto Edutech Amazon na Rede Municipal de Educação

Nesta sexta-feira, dia 19, aconteceu um evento de lançamento que marcou o início de uma era de inovação tecnológica nas escolas do Município de Óbidos, visando acelerar o ensino e aprendizado dos alunos. O evento marcou a implantação do projeto Edutech Amazon, em parceria com a startup Inteceleri e a Prefeitura de Óbidos.

O Edutech Amazon, patenteado pela Inteceleri, traz uma série de soluções tecnológicas destinadas a alunos do ensino fundamental da rede municipal de Óbidos. O projeto inclui o uso de ferramentas como Matematicando, Miritiboard VR, Laboratório Maker e a plataforma digital Google Workspace for Education. Uma característica importante dessas ferramentas é a capacidade de funcionarem offline, permitindo acesso mesmo em áreas com conectividade limitada.

Antes do lançamento, professores e coordenadores pedagógicos passaram por formações especializadas ministradas pela equipe da Inteceleri, preparando-os para implementar efetivamente essas inovações em sala de aula.

O Edutech Amazon está estruturado para atender alunos do 1º ao 5º ano com atividades abrangendo todos os componentes curriculares e, para os alunos do 6º ao 9º ano, com foco específico na disciplina de matemática. Destaca-se o uso de óculos de realidade virtual sustentáveis feitos com matéria-prima regional, como a fibra de miriti, visando oferecer experiências imersivas e educativas.

Durante o evento, foi apresentado o "Matematicando", uma ferramenta que associa cores e atividades neurolinguísticas às operações matemáticas para facilitar o aprendizado. Além disso, a tabuada colorida está disponível em formato de livro e aplicativo, oferecendo diferentes níveis de dificuldade para engajar os alunos.

Outro destaque é o "Miritiboard VR", que utiliza óculos de realidade virtual feitos com matéria-prima regional, permitindo a imersão dos alunos em ambientes virtuais para aprender geometria, atividades de maker, geografia e outros temas de forma interativa e envolvente.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, demonstrou entusiasmo com os benefícios esperados para a educação local com essa iniciativa. Segundo ele, a tecnologia é uma aliada essencial para impulsionar a qualidade da educação e preparar os alunos para os desafios do futuro.

A implantação do projeto foi coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), que agora supervisionará a integração dessas ferramentas tecnológicas nas escolas municipais. Ronivaldo Brelaz, representante dos pedagogos locais, ressaltou a importância dessa iniciativa para a educação, prevendo ganhos significativos no processo de ensino e aprendizado.

Com o Edutech Amazon, Óbidos se destaca como um exemplo de inovação educacional na região, apostando na tecnologia para transformar a experiência de ensino e proporcionar novas oportunidades de aprendizado para os estudantes municipais.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/6907-obidos-evento-marca-a-implantacao-do-projeto-edutech-amazon-na-rede-municipal-de-educacao#sigProIded10e328e6 View the embedded image gallery online at:

FONTE:Comunicação/PMO