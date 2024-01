ÓBIDOS: Alunos da Escola São José celebram a conclusão do Ensino Médio

No sábado, dia 27 de janeiro, a cidade de Óbidos foi palco de uma emocionante cerimônia de colação de grau, marcando a conclusão do Ensino Médio de 74 alunos da Escola São José. O evento, que teve lugar no templo central da Assembleia de Deus, contou com a presença de familiares, amigos e autoridades educacionais.

A Escola São José, sob a direção de Professora Andrele da Silva Machado e do vice-diretor Professor José Barbosa, alcançou mais um marco importante na formação de jovens, que contou com a presença da coordenadora do Conselho Escolar, Josélia Pereira Alves.

O mestre de cerimônia, José Barbosa, conduziu o evento, parabenizando os formandos e ressaltando a importância da educação na vida de cada um. Barbosa destacou que a conclusão do ensino representa não apenas uma conquista individual, mas um investimento no futuro de toda a comunidade.

Os 74 alunos homenageados demonstraram não apenas excelência acadêmica, mas também comprometimento com a educação, concluído o Ensino Médio, agora estão prontos para alcançarem outros graus de estudos. A entrega solene dos certificados foi acompanhada de momentos de emoção e orgulho das famílias que se encontravam presentes, à medida que cada aluno cruzava o palco para receber o fruto de seu esforço ao longo dos anos.

A educação é a chave para o progresso individual e coletivo. Esses jovens não apenas concluíram seus estudos no Ensino Médio, mas também abriram portas para um futuro repleto de oportunidades. A Escola São José desempenhou um papel crucial nessa jornada, fornecendo os alicerces necessários para que esses alunos alcancem seus sonhos, cumprindo mais uma etapa em suas vidas de estudantes.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/6685-obidos-alunos-da-escola-sao-jose-celebram-a-conclusao-do-ensino-medio#sigProIdd097f2e819 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br