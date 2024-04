ÓBIDOS: Programa Saúde na Escola realiza atendimento na Escola Felipe Patroni

Crianças e adolescentes participam de ações educativas para prevenção de doenças e incentivo à alimentação saudável.

Nesta terça-feira, 23, alunos da Escola Municipal Felipe Patroni, que atende mais de 700 alunos do 5º ao 9º ano, no município de Óbidos, oeste do Pará, recebeu a ação do Programa Saúde na Escola (PSE), a primeira na escola no ano de 2024.

Seguindo um cronograma anual de atividades, as equipes do PSE percorrem durante o período letivo 15 unidades de ensino no município. Desse quantitativo, 11 escolas são acompanhadas no meio urbano e 4 no meio rural.

Felipe Patroni é a 14ª unidade a receber as ações do PSE neste primeiro semestre, nos dias 23 e 24 de abril. Nos primeiros meses de 2024, o programa percorreu 12 escolas e envolveu em todas as atividades, mais de 757 alunos da rede municipal de ensino.

“A gente vem fazer saúde dentro da escola junto com a educação que é uma extensão do programa. Nós temos um contato bem articulado para identificar quais as vulnerabilidades os alunos estão expostos, e em que isso possa dificultar o ensino aprendizado deles”, explicou a enfermeira, Poliana Savino.

O Programa Saúde na Escola tem como objetivo diminuir gravidades e internações, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos. As ações são viabilizadas por meio de uma pactuação entre as secretarias de Saúde (Semsa) e Educação (Semed).

“Entre essas vulnerabilidades pode-se destacar o estado nutricional, uso de álcool e droga, gravidez precoce, busca ativa e atualização da situação vacinal que é um dos nossos focos também hoje. Junto das especialidades como nutrição, educador físico, fisioterapeuta, higiene bucal, a gente vai verificando e abordando essas necessidades e trazendo palestras educativas que possam minimizar os riscos e os danos a essas crianças e adolescentes”, enfatizou a enfermeira.

A vice-diretora da escola, Cintia Matos, ressaltou a importância do PSE para a comunidade escolar.

“O programa é de fundamental importância para nosso alunado, principalmente, na questão de atualização das vacinas com toda essa situação dessas variantes de gripes muito fortes, e aqui eles já saem com a caderneta de vacinas atualizada. No segundo semestre vamos ter mais uma ação do PSE por meio dessa parceria”, afirmou Cintia.

Cronograma

As equipes do PSE estão percorrendo outras escolas neste mês de abril levando prevenção e educação em saúde.

Dia 23/04 - Escola Dom Floriano;

Dia 23 e 24/04 - Escola Felipe Patroni;

Dia 24/04 - Governador Fernando Guilhon (Vila Curumu);

Dia 25/04 - Escola Guilherme Lopes;

Dia 26/04 - Escola Prof. Nilson Gomes da Silva (Distrito Flexal);

Dia 26/04 - Centro Educacional Bom Pastor.

FONTE: Informações e Fotos Comunicação/PMO