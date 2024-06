Semed promove 1º encontro do programa Leitura e Escrita na Educação Infantil

Iniciativa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Com o intuito de desenvolver práticas educativas que ampliem as experiências das crianças com a linguagem escrita, respeitando as especificidades da primeira infância, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nos dias 28 e 29 de maio, no auditório da Escola Professor Manuel Valente do Couto, no bairro de Santa Terezinha, o 1º encontro do programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI).

A prefeitura está investindo no desenvolvimento profissional docente voltado para os professores da Educação Infantil – Pré I e II. O LEEI vem sendo implementado em 15 estados e no Distrito Federal, com o objetivo de ofertar formação continuada aos profissionais da Educação Infantil.

A formadora municipal do programa, Taissa Castro, explica que o programa, adotado pela rede pública municipal, visa apoiar, teórica e metodologicamente, os professores, focando na oralidade, leitura e escrita.

“O programa LEEI, ele vem no âmbito do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, voltado para professores de pré-escola com público-alvo Pré I e II. São quatro módulos de formação continuada desses profissionais. Aqui no município nós estamos trabalhando o nosso primeiro encontro com a participação de professores da terra firme, várzea e zona urbana”, explicou.

A formação reuniu cerca de 130 professores da rede municipal de ensino com carga horária de 8 horas. No primeiro encontro os professores compartilharam suas expectativas, refletiram sobre suas práticas pedagógicas e participaram das atividades propostas pela equipe formadora.

“Esse primeiro encontro é um momento de reflexão, onde abordamos a questão da prática pedagógica e de que forma essas professoras podem estar inserindo em sua realidade escolar as metodologias voltadas para a literatura, levando as crianças a vivenciarem experiências de aprendizagem, interagindo com a linguagem oral e escrita. A proposta do LEEI é fazer com que as crianças não sejam apenas ouvintes, mas protagonistas da sua própria história”, ressaltou Adriana do Amaral Barroso, formadora municipal do LEEI.

A participação entusiasmada das professoras no primeiro encontro é um indicativo promissor do impacto positivo que o LEEI terá na formação dos docentes e, consequentemente, na educação das crianças.

Incentivo

Com a adesão do município ao programa de formação continuada, como incentivo à prática da leitura e escrita na educação infantil, cada turma de Pré I e II das escolas municipais receberá um kit literário, para as práticas educacionais nas unidades, como explica Taissa Castro.

“Esse acervo literário é justamente para ser usado também no programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil, cada turma vai receber esse material, como incentivo às práticas de leitura e escrita para que as crianças tenham acesso. É uma necessidade na educação infantil encontrar acervos literários apropriados, e esse material vai contribuir de uma forma muito benéfica com os nossos alunos”, afirmou.

O encontro encerrou na tarde desta quarta-feira, 29. Outros encontros para os módulos seguintes da formação continuada ainda serão divulgados pela equipe municipal.

FONTE: Por: Marcos Cantuário e Fotos de Odirlei Santos