II Feira do Conhecimento do Maurício Hamoy foi realizada em Óbidos

Nesta segunda-feira, 25, a Escola de Ensino Médio Maurício Hamoy realizou a II Feira do Conhecimento, com o tema central “Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária”. O evento envolveu Direção, professores e alunos em uma jornada de aprendizado voltada às temáticas de sustentabilidade, meio ambiente, biodiversidade, energia, recursos naturais e agricultura.

A iniciativa teve como principal objetivo estimular o aprendizado por meio da pesquisa e do uso de tecnologias, incentivando os estudantes a criar experimentos e conectar os conteúdos curriculares com questões relevantes para a sociedade e o meio ambiente.

A Feira foi aberta pela manhã, como a presença do Diretor da Escola Prof. Daniel Bentes e sua equipe, e seguiu durante todo o dia, houve apresentações de projetos desenvolvidos pelos alunos sob a orientação de seus professores. Entre os destaques estavam: artes, linguagens, itinerário amazônico, fontes de energia, plantas medicinais, literatura, mundo microscópico, compostagem doméstica, centre outros.

O evento também proporcionou aos visitantes a oportunidade de interagir com os projetos, enquanto os alunos explicavam suas ideias e experimentos, reforçando a importância do trabalho colaborativo e da integração entre o conhecimento acadêmico e as práticas sustentáveis.

Iniciativas como a II Feira do Conhecimento são fundamentais para promover uma educação mais conectada com os desafios contemporâneos, inspirando soluções criativas e ampliando a consciência ambiental entre os jovens.

