Noite Cultural celebra Consciência Negra e valoriza ancestralidade em Castanhanduba

A comunidade do Castanhanduba, em Óbidos, foi palco, na sexta-feira (22), da segunda edição da Noite Cultural em Alusão à Consciência Negra. O evento reuniu alunos, professores e moradores do Polo Educacional 9, que abrange as escolas Antônio Ribeiro de Vasconcelos (Ponte Grande), São Sebastião (Castanhanduba), Santa Maria (Apuí) e Nova Esperança (Serrinha). A programação destacou a cultura negra e a ancestralidade quilombola por meio de apresentações artísticas e pedagógicas.

O público, que lotou a área externa da Escola São Sebastião, pôde prestigiar 13 apresentações realizadas pelos alunos. Entre os destaques, esteve a interpretação da música “Pérola Negra”, de Luiz Melodia, apresentada pelas turmas do 3º ao 5º ano da Escola Antônio Ribeiro de Vasconcelos, sob a coordenação do professor Janison dos Santos. “Nossa ideia foi mostrar aos alunos a riqueza da nossa história e reforçar o orgulho pela nossa cor e raça. É essencial que eles entendam a importância que têm nesse contexto de luta e resistência”, explicou o professor.

Outro momento marcante foi a dramatização realizada pelos alunos do 5º ano, que retrataram a rotina de escravos no Brasil colonial até a assinatura da Lei Áurea, em 1888. Com figurinos caprichados e atuações emocionantes, os estudantes convidaram a plateia a refletir sobre a trajetória do povo negro, sua resistência e conquistas.

Fortalecimento da cultura e da identidade

O evento foi fruto de semanas de planejamento e ensaios, envolvendo toda a comunidade escolar. Adjaine Cavalcante, coordenadora pedagógica do Polo Castanhanduba, destacou que a programação teve como objetivo não apenas celebrar a cultura negra, mas também conscientizar sobre o legado histórico e a importância da luta contra o preconceito.

“Essa noite é um marco para valorizarmos nossa história e reforçarmos o orgulho pela cultura quilombola. Queremos sensibilizar todas as comunidades envolvidas sobre a importância de preservar esse legado e lutar por igualdade”, ressaltou Adjaine.

A coordenadora do Departamento de Educação Quilombola da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Glenda Franco, também participou da noite cultural e enfatizou o papel da educação quilombola na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. “Trabalhamos para conscientizar alunos e servidores sobre a diversidade racial e a necessidade de combater o preconceito. A educação é um instrumento poderoso para transformar realidades e fortalecer nossa identidade”, afirmou.

Educação como resistência

O Polo 9, localizado em um dos maiores territórios quilombolas de Óbidos, atende cerca de 288 alunos. A Semed adota uma metodologia diferenciada na região, promovendo atividades que valorizam a cultura negra e a ancestralidade ao longo do ano.

A Noite Cultural deixou um legado de orgulho, reflexão e celebração para os moradores de Castanhanduba, reforçando a importância da resistência e da valorização da identidade quilombola.

FONTE: Comunicação/PMO