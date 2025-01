Ufopa – Campus Óbidos realiza formação de acadêmicos de Pedagogia

Na sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) – Campus Óbidos celebrou um marco significativo ao apresentar à sociedade obidense mais uma turma de formandos do curso de Pedagogia.

A cerimônia de outorga de grau da turma de Pedagogia/2019, que aconteceu no Auditório do IFPA, presidida pela Dra. Marilene Castro, foi marcada por momentos de grande emoção e significado. O evento simbolizou não apenas a conclusão de uma etapa importante, mas também a abertura de novos caminhos para os acadêmicos, que agora seguem na continuidade de seus sonhos e na busca por novas conquistas profissionais e pessoais.

A equipe do Campus Óbidos expressou orgulho em ter sido o espaço, onde esses 22 futuros pedagogos e pedagogas adquiriram conhecimentos que agora serão aplicados para promover o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade.

A conquista desses acadêmicos reforça o papel da Ufopa no fortalecimento da educação e no desenvolvimento social da região Oeste do Pará.

Parabéns aos novos pedagogos e pedagogas pela dedicação e pela realização deste sonho!

GALERIA DE FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/7614-ufopa-campus-obidos-realiza-formacao-de-academicos-de-pedagogia#sigProId0f6c7060e7

www.obidos.net.br - Fotos cedidas pela Prof. Marilene Castro