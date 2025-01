Turma de Técnicos(as) em Enfermagem do CIB celebra formatura em Óbidos

Óbidos celebrou no último sábado, 18 de janeiro de 2025, a formatura da Turma 003-2023 do Curso Técnico em Enfermagem do Centro Integrado Barros (CIB). A cerimônia, realizada no auditório da Escola Estadual de Ensino Médio Maurício Hamoy, emocionou familiares, amigos e a comunidade local.

Com mais de 20 anos de atuação, o CIB reafirmou seu compromisso com a educação de qualidade. Autorizado pelo Conselho Estadual de Educação do Pará e pelo Ministério da Educação, o centro educacional é dirigido pelo professor Paulo Henrique Vieira de Barros e coordenado pelo enfermeiro Thiago Nascimento.

A professora Eleunice Peixoto foi escolhida como paraninfa da turma, reconhecida pela dedicação ao curso. O orador Ronailson Ribeiro destacou os desafios superados durante os 21 meses de formação, ressaltando o esforço coletivo da turma.

Um momento marcante da noite foi o vídeo que retratou a trajetória dos alunos, seguido pelo juramento da enfermagem, conduzido pela formanda Luciana Barbosa. O ato simbolizou o compromisso ético e humanitário da nova geração de profissionais de saúde.

Durante a entrega dos diplomas, o professor Paulo Barros expressou gratidão ao corpo docente, à Secretaria de Saúde, à direção do Hospital Dom Floriano e à comunidade obidense. Em seu discurso final, enfatizou a importância da educação continuada: "Cuidar de vidas exige compromisso e aprendizado constante".

A cerimônia encerrou-se com uma mensagem de esperança. A Turma 003-2023 parte comprometida em transformar a realidade da saúde em Óbidos, levando consigo não apenas conhecimento técnico, mas valores humanitários fundamentais à enfermagem.

Os novos técnicos em enfermagem representam uma geração dedicada ao cuidado e à dignidade na área da saúde, prontos para contribuir significativamente com o bem-estar da comunidade local.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos do CIB