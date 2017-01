Formandos da UFOPA apresentam seus TCCs

Aconteceu na terça-feira, dia 17, durante o I Seminário de Integração Educacional, Científico e Social da Ufopa, Campos de Óbidos, a defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC dos acadêmicos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Parfor– Turmas de 2012, da UFOPA – Campus Óbidos, dos Cursos de Pedagogia, História e Geografia, Matemática e Física.

Na ocasião, 84 alunos defenderam seus TCCs. Alguns dos temas abordados foram: “Gestão Escolar numa perspectiva democrática”; “A importância da leitura e da escrita nas turmas do 3º ano do ensino básico”; “ A relação da relação família e escola no processo de ensino aprendizagem”; “O processo de ensino aprendizagem na 2ª etapa do EJA”; “ A importância dos jogos lúdicos como método de ensino de matemática no ensino fundamental”; A inserção do softwares educativos no ensino da matemática: desafios e perspectivas”, “A festa carnavalesca obidense na década de 90”, entre outros temas.

Destacamos aqui o TCC “Educação ambiental: consciência e ecológica em defesa do Lago Pauxis”, Lago mais conhecido pelo povo obidense como Laguinho, que fica entre a Serra da Escama e a Cidade de Óbidos. Onde muitas casas já estão construídas sobre seu leito e a cada dia que passa, se não for tomada nenhuma providência, a tendência é degradar ainda mais esse Lago de extrema beleza, patrimônio natural do povo obidense.

O TCC é parte integrante da atividade curricular de muitos cursos de graduação, articulado ao próprio conteúdo do curso, em que o aluno formula um projeto e passa a desenvolvê-lo cumprindo um cronograma nele estabelecido de comum acordo com seu orientador. Pode ser um trabalho teórico, documental ou de campo. Também chamado de monografia, por sua natureza única e específica.

Portanto, destacamos a dedicação e empenho dos formandos em realizar seus trabalhos de pesquisa, bem como a importância de cada um desses trabalhos para a suas carreiras profissionais, como também para os educados obidenses, que ganham profissionais mais qualificados e conscientes da sua importância para a sociedade.

Fotos de Vander N Andrade

