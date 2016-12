ÓBIDOS: Escola Inglês de Souza realiza formatura de seus alunos

Escola Inglês de Souza encerrou o ano letivo com a colação do Pré II e conclusão dos alunos do 5º ano, que aconteceu nos dias 20 e 22 respectivamente. As cerimônias ocorreram nas dependências da referida escola, onde a comunidade escolar, pais de alunos e convidados estiveram presentes. Desejamos sucesso a todos os alunos!

