PAINEL 08: Antiga residência do Professor José Tostes

Este é um dos prédios residenciais do “Largo de Sant’Ana” ou “Largo da Cadeia”, construído no final do século XIX, tendo como primeiros moradores a família Bentes de Matos.

Umas das filhas de D. Francisco Bentes de Matos era casada com o Professor José Tostes, educador do final do século XIX ate a primeira metade do século XX. Ajudou os padres franciscanos, em 1911, na instalação da escola “São Francisco”, para meninos. Posteriormente, abriu sua própria escola, localizada na esquina da rua de sua residência, denominada “Colégio Brasil”, onde lecionou até 1922, quando a transferiu para um prédio da rua Alexandre Rodrigues de Souza.

No prédio ao lado da residência do Professor Tostes, morava e lecionava a Professora Maria Madalena Printes, que, em sua residência, instalou a escola particular “Santa Maria”, por onde passaram várias gerações.

As muitas escolas particulares do inicio deste século, em Óbidos, supriam a carência de escolas públicas estaduais e municipais. Seu funcionamento e pedagogia não se diferenciavam muito do funcionamento e pedagogia das escolas oficiais. Por vezes, os educadores, tanto das escolas particulares como das escolas públicas, extrapolavam nos rigores das punições físicas (herança da educação colonial), usando palmatórias e outros artifícios violentos, para corrigir os desvios do comportamento e do caráter das crianças.

Os proprietários atuais do prédio são o Sr. Adenil Paixão Vieira e sua esposa Sra. Marlene Sarrazim Vieira, que moram há mais de dez anos no imóvel.

FONTE: Museu Integrado de Óbidos

