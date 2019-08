PAINEL 09: Agência do Correio Municipal

A informação que se tem do primeiro local onde funcionou a “Agência do Correio Municipal”, é a de que foi em um prédio situado na rua Deputado Raimundo Chaves, esquina com a rua Eloy Simões, em frente ao Bar Andrade, em prédio já demolido, tendo hoje, em seu lugar, o escritório do DETRAN.

Na década de 40, foi incorporado ao Correio Municipal, o sistema de ”Telégrafo Sem Fio”, em substituição ao velho sistema de “Telegrafo Sem Fio” da companhia inglesa “Amazon Telegraphic”, do final do século passado e início deste, instala às margens do Amazonas, em sua casa térrea, de estilo colonial, localizada na rua Siqueira Campos, onde hoje é a Usina do Sr. Hamoy. Deste antigo prédio, saia o cabo submarino que fazia a ligação de Óbidos com todo o mundo.

O desenvolvimento conseguido pelas cidades amazônicas, na segunda metade do século XIX e início deste, já em conseqüência do interesse das grandes potências industriais como Inglaterra, França e Estados Unidos, principalmente na exploração de borracha, como também de cacau, castanha-do-pará, etc.

Para explorar a região, era necessários o transporte, portos e veículos de comunicação modernos. Assim, introduziu-se em 1850, a navegação a vapor, através da Companhia de Navegação e Comércio da Amazônia, de propriedade do Barão de Mauá, fazendo a linha Belém-Manaus. Em 1867, as potências imperialistas exerceram pressão sobre o governo brasileiro, que abriu a navegação amazônica, à esses países. Óbidos tornou-se importante entreposto comercial por onde passavam todos os navios estrangeiros e nacionais, que desciam ou subiam o Rio Amazonas.

Viajantes, comerciantes e imigrantes, que chegavam nesta cidade, no começo deste século, até a década de 30, hospedavam-se na pensão da D. Esperança, depois pensão Miquita, na pensão do Nicolino e também na que funcionou neste prédio, a pensão do Eloy Monteiro, irmão do Agente da Companhia de Navegação Loyd Brasileiro, que se instalou na parte do prédio que se localizava na esquina da rua.

Em um curto espaço de tempo, de 1948 a 1949, nesta casa funcionou a Agência dos Correios e Telégrafos.

