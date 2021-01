COMUNIDADE DE ÓBIDOS: Distrito do Flexal

O Distrito de Flexal fica localizado a aproximadamente 90 km da sede do município de Óbidos – Pará, tem aproximadamente uma população de 5 mil habitantes e pode ser acessado via terrestre, por estrada não pavimentada ou via fluvial, de barcos ou lanchas.

O Flexal possui complexa rede de valores, costumes, histórias, crença e atividades socioculturais que o tornam singular no contexto de nossa região.

Segundo historiadores, após a chegada dos Europeus em território brasileiro no período da colonização, a fuga dos escravos e o desbravamento da Amazônia em busca de riquezas, muda-se consideravelmente a vida desta comunidade que estava situada à beira de um lago, hoje chamado de Flexal. A vida pacata dos nativos sofreu então transformações e diversas influências. Por conta dessa pressão, os nativos se deslocaram da margem do lago para um pouco mais no interior. O povoamento do lugar data do começo do século XVII, supostamente no ano de 1746. Os moradores nativos o chamavam o Lago que o cerca de “Uminiuma”, por conta dos índios que parecem ter habitado esta região receber esta denominação, depois chamado de Lago do Ateua e atualmente, de Lago do Flexal.

Lago do Flexal

O distrito de Flexal possui, além de sua histórica trajetória, importantes patrimônios que nos permitem compreender sua identidade. No que se refere a prédios e habitações, há o Cliper São João Batista, construído dois anos depois da igreja São João Batista, que foi construído de madeira, é utilizado para reuniões e encontros religiosos. Dotada de bancos de madeira, ela possui 70 metros quadrados. Há também o prédio da Assembleia de Deus, fundada no dia 14 de setembro de 1956. Existe também o centro de convenções da referida religião que foi inaugurado em 11 de julho de 2011. Outro prédio importante desta comunidade é a Igreja Nossa Senhora de Aparecida, construída em 16 de julho de 1996.

A economia do Distrito do Flexal é baseada nas atividades da pecuária e principalmente a pesqueira, pois a comunidade é cercada por vário lagos, rios e igarapés bastante piscosos.

A Vila do Flexal fica as margens do belo Lago do Flexal, que nesta época do ano suas águas estão baixas e deixam mostrar as suas margens onde as canoas, bajaras e barcos encostam. A área de várzea se estende ao longo do lago, de uma beleza incomensurável. Uma região belíssima e pra quem gosta de natureza, vale a pena fazer uma visita.

Registramos algumas imagens da Comunidade do Flexal nesta primeira semana do mês de outubro de 2020, período de estiagem na região amazônica, quando as águas dos rios estão baixas.



Distrito do Flexal

Distrito do Flexal

Moradores do Flexal comemoram bastante em 2016 quando a comunidade se transformou em Distrito através da Lei Municipal nº 5.101 de 13 de dezembro de 2016, o que possibilitou a exercer uma autoridade administrativa por meio de uma subprefeitura e também passou a ter maior autoridade judicial, fiscal, policial ou sanitária podendo se subdividir em bairros na área urbana e na área rural possuir outros povoamentos.

Matéria publicada originalmente em outubro de 2020.

FOTOS...



