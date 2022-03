ÓBIDOS NA HISTÓRIA: Elevação de Óbidos a categoria de Vila    

Eduardo Dias.

Foi em 25 de março de 1758, ou seja, 264 anos atrás, que o então Governador da Provincia do Grão Pará, Capitão General Francisco Xavier de Mendonça Furtado, elevou o distrito dos Pauxis a categoria de Vila com o nome, Óbidos.

Ao deixar Belém no dia 16 de janeiro de 1758, no dia 22 de março, Mendonça Furtado chegou no aldeamento dos índios Pauxis, rumo a Capitania de São José do Rio Negro onde ia dar posse ao Coronel Joaquim de Melo e Póvoas, no cargo de Presidente da Provincia. Por onde passou, elevou aldeias as condições de Vilas ou povoados.

Era um sábado de aleluia. Reuniu a população de três Aldeias (Pauxis, próximo a fortaleza; a dos Condurizes na entrada do lago Arapucu e a dos Barés, localizada em Cordozelo, (atual Curuá). Mandou abrir uma clareira na mata em frente a capela construída pelos Padres Capuchinhos, e ali implantou um pelourinho (símbolo da soberania portuguesa) . E em um cerimonial, elevou a aldeia a categoria de Vila com o nome de Óbidos, dentro da estratégia portuguesa de dominação da região pelo Marques de Pombal.

Nesse mesmo dia, nomeou o Diretor da Vila; os membros da primeira Câmara (05 edis); deu liberdade aos indígenas e os declarou cidadãos portugueses. Ganhamos nesse dia, nossa autonomia política.

Nesse mesmo ano, foi criada a Paróquia de Óbidos. Por essa razão, é uma data importante na historiografia obidense, em bora Pauxis viesse a ser denominada tempos depois no período Cabano. Nesta data a Vila de Óbidos ganhou contornos que propiciou o seu desenvolvimento.