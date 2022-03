ÓBIDOS ONTEM E HOJE: Mercado Municipal de Óbidos

Projeto do Mercado Municipal de Óbidos é de José Sidrin, construído em 8 de dezembro de 1926. O projeto é coerente com estilo apresentado por este projetista em construções feitas na cidade de Belém. Os ornamentos da fachada são bossagens que em certos pontos imitam “Enxamel”, ou seja, técnica de construção na qual as paredes são montadas com vigas de madeira em posições horizontais, verticais ou inclinadas, cujos espaços são preenchidos com material de fácil utilização no local.

O mercado tem uma concepção correta e o interior é amplo e agradável climaticamente. Há uma placa na entrada com os dizeres: "Projetado e construído na administração do intendente Dr. Augusto Corrêa Pinto. Inaugurado a 8 de dezembro de 1926.

As fotografias seguintes mostram o Mercado em décadas passadas e como está atualmente, precisando de uma reforma urgente, para que não percamos esse patrimônio histórico e cultural do povo obidense.

Frente da cidade, anterior ao aterramento. Em destaque, o Mercado Municipal e, à direita, o galpão do antigo trapiche – 06.08.1950. Fonte: Acervo Museu Integrado de Óbidos

Esta fotografia mostra o Mercado Municipal de Óbidos, década de 70, na vazante, em que o aspecto ainda é de boa conservação. Fonte: Maurício Arruda

Esta fotografia do Mercado Municipal de Óbidos é de janeiro de 2022, no centro comercial de Óbidos. Foto João Canto

MAIS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/sobre-obidos/4853-obidos-ontem-e-hoje-mercado-municipal-de-obidos#sigProIdb716aa61f5 View the embedded image gallery online at:

Por João Canto

www.obidos.net.br