DICA DE TURISMO:  Parque Estadual de Monte Alegre

A seguir estamos postando o Vídeo de Emanuel Júlio, como Dica de Turismo, no oeste do Pará, saindo de Santarém com visita a cidade de Monte Alegre, passando pelo Parque Estadual Monte Alegre, que está localizada mais ou menos no ponto intermediário entre Belém e Manaus, as duas metrópoles da Amazônia brasileira. A forma mais fácil de chegar é partindo do município de Santarém via lancha, barco, ou balsas, como mostra o vídeo, uma viagem de cerca de 3h de duração.

Parque Estadual Monte Alegre

Essa unidade de conservação integral, cerca de 40 Km distante do centro da cidade, abriga um conjunto de sítios arqueológicos com centenas de pinturas rupestres, em meio a uma área de serrado.

Uma das principais atrações de Monte Alegre é a Serra da Lua, que possui um paredão de pinturas nas cores amarela e vermelha, que são as mais conhecidas, onde se encontra um dos mais antigos sítios arqueológicos do Brasil com pinturas rupestres datadas de cerca de 10-12 mil anos.

Além das pinturas existe a curiosa formação denominada pedra do pilão, uma rocha esculpida pelo vento e chuva de onde se tem uma excelente vista do rio Amazonas e áreas de várzea.

FONTE: Turismo Aqui

