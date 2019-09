ALTER DO CHÃO: Um Lugar, uma Festa, uma Praia: A Festa do Çairé

Festa do Çairé em Alter do Chão, uma das maiores manifestações culturais do município de Santarém, acontecerá no período de 19 a 23 de setembro, que consiste no encontro da cultura indígena amazônica com a religião católica e as apresentações dos botos Tucuxi e Cor de Rosa.

O vídeo seguinte, “Um Lugar, uma Festa, uma Praia: Alter do Chão – Festa do Çairé”, produzido por Emanuel Júlio, mostra a praia de Alter do Chão, onde os visitantes poderão se deliciar durante o evento.

Veja o Vídeo:

FONTE: Turismo Aqui

