﻿ Praias de Algodoal são lindas

Ilha de Algodoal, nome de origem Maiandeua, é conhecida simplesmente como Algodoal em virtude da abundância de uma planta nativa conhecida como algodão muito comum na região. Quem primeiro a apelidou desta forma foram os pescadores que lá chegaram na década de 1920.

Algodoal é, também, o nome da maior vila, das quatro que existem na ilha. As outras três são Fortalezinha, Camboinha e Mocooca. A vila de Algodoal é a principal por ser a maior, a que possui a melhor infraestrutura para acomodação de turistas e, consequentemente, a que recebe mais visitantes. Estas quatro vilas são separadas entre si por porções de manguezais e seccionadas em alguns pontos por canais de maré.

Os 19 km² da Ilha de Algodoal são marcados pela tranquilidade, pelos cenários maravilhosos que atraem turistas de todo o mundo que nunca se decepcionam com a sua natureza bucólica e bela. A comunidade da ilha é formada por pessoas simples e receptivas que vivem, basicamente, da pesca, da agricultura de subsistência e, ultimamente, do turismo.

Os meios de transporte existentes são a bicicleta, o barco (a motor ou a remo) e carroça puxada por cavalo. Veículos terrestres motorizados não podem entrar na ilha.

Algodoal é boa o ano inteiro e há ilha para todos os gostos. De janeiro a março é inverno na ilha: muita chuva e águas turvas. De setembro a dezembro, é o verão: muito sol e águas esverdeadas.

No mês de julho e nos feriados prolongados é altíssima temporada para os visitantes brasileiros: a ilha recebe milhares de veranistas; de agosto a setembro é temporada dos turistas estrangeiros: muito sol e pouca gente na ilha.

Com areia muito branca e fina, as paradisíacas praias da Ilha de Algodoal são cercadas de dunas que possuem uma vegetação característica de restinga que oferece frutas em abundância, principalmente nas épocas do caju e do ajuru. Suas águas têm uma temperatura muito agradável (média de 22°C).

Caso se prefira as praias mais badaladas, as opções são a da Princesa, a mais agitada, e a da Caixa D’água, a mais próxima à vila de Algodoal.

As praias da região do Salgado têm uma peculiaridade especial: todas sofrem influência das marés dos rios amazônicos, o que faz com que, de seis em seis horas, haja uma variação significativa no nível do mar. Nos períodos de maré baixa, a água recua centenas de metros e forma lagoas naturais que são muito bem aproveitadas pelas crianças.

Praia da Princesa

A praia da Princesa tem quase 14 quilômetros de extensão e foi classificada pelas revistas Time e Playboy como uma das dez mais bonitas do Brasil. Quem a conhece sabe que a classificação é justa.

Na Princesa, há bares que funcionam nos períodos de alta temporada. Neles, é possível encontrar refeições simples, como o peixe frito e a caldeirada, lanches e as bebidas mais consumidas no Brasil: a cerveja e a caipirinha.

Como chegar

O principal acesso à Ilha de Algodoal se dá por Belém do Pará. São 163 quilômetros das rodovias BR-316, PA-136 e PA-318 (todas em bom estado de conservação) até o porto de Marudá. De lá, toma-se um barco, que leva cerca de 40 minutos para chegar à ilha. Então, você estará no paraíso.

FONTE: algodoal.com -> Fotos de Alacid Canto



http://www.obidos.net.br/index.php/turismo/dicas-de-turismo/361-praias-de-algodoal-sao-lindas#sigProIddee68335c1

