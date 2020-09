Praia de Ajuruteua, Bragança

Uma das mais belas praias do litoral paraense é Ajuruteua, no município de Bragança, Pará. Para chegar na Praia de Ajuruteua, saindo de Belém, pega a BR 316/PA458, tem que percorrer 213km até a cidade de Bragança, e mais 36 km do centro urbano a até a praia.

Etimologicamente, o nome da praia é originado da junção entre as palavras “ajiru”, um fruto típico do local, e da expressão indígena “tela”, que significa lugar onde tem muito, ou lugar de.

A Praia de Ajuruteua tem aproximadamente 3 km de extensão e 800 m de largura, em maré baixa. A praia é constituída de areia fina e branca, águas claras e ondas fortes e está cercada por dunas e vegetação de mangue.

Como Chegar

Partindo de Belém: Terminal Rodoviário (Praça do Operário s/nº) Ônibus com saídas diárias ou de Carro pela BR 316 até Bragança. A partir da Orla de Bragança: PA 450 e PA 458.

Melhor época para visitar

Durante o verão amazônico – de junho a novembro.

O que fazer

Os serviços turísticos existentes no local são compostos por bares, restaurantes e pousadas. O calendário municipal de eventos contempla dois que são realizados anualmente na praia: o Verão Bragança e o Réveillon, ocorridos em julho e em dezembro, respectivamente.

