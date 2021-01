Tabatinga, uma viagem à comunidade no município de Juruti, Pará

O Vídeo seguinte, produzido pelo Canal Turismo Aqui, de Emanuel Júlio, mostra a viagem à comunidade da Tabatinga, na região do Lago Grande, município de Juruti, depois de uma viagem pela rodovia estadual, a PA-257, a Translago. O destino foi a comunidade de Tabatinga, que resguarda uma beleza cênica das mais representativas do turismo na Amazônia.

Chegar à comunidade de Tabatinga é, literalmente, uma viagem, já que são necessários dois modais: o transporte fluvial e transporte rodoviário, embora tenhamos optado pela segunda opção. A saída de Juruti, pela PA-257, representa a primeira etapa.

Uma comunidade da Amazônia, no município de Juruti, no Pará, pode ser um bom exemplo para a prática de turismo de experiência, já que o estilo do povo local dá boas demonstrações de uma vida interiorana, quase às margens do Rio Amazonas, e que tem na natureza o principal atrativo turístico.

FONTE: Turismo Aqui

