Praias do Rio Tapajós

O Rio Tapajós, no oeste paraense, tem muitas praias, as quais podem ser visitadas via terrestres ou pelo próprio Rio, ao longo de toda sua extensão. As praias mais conhecidas estão entre os municípios de Belterra e Santarém: Alter do Chão, Ponta do Cururu, Maracnã, Arariá, Ponta de Pedras, Maria José, Pindobal, Cajutuba, Jamaracá, Maguari, Santa Cruz e outras.

Num percurso alternativo, saindo de Santarém pela rodovia federal BR 163 - Santarém-Cuiabá percorre-se cerca de 50 km até Belterra. de Belterra, por uma estrada de terra, a Transtapajós, chega-se a Alter do Chão passando por várias praias de incomensuráveis belezas. Nesse percurso estão algumas dessas praias, como: Aramanai, Cajutuba, Pindobal e a mais conhecida, Alter do Chão.

Aramanai



Aramanai é a primeira praia pela trilha Belterra – Alter do Chão. A beleza do lugar impressiona. Com um cenário paradisíaco e de rara beleza, chama a atenção de quem visita a localidade. Conversamos com os donos da Pousada e Restaurante Sereia, o qual nos falou das aventuras e atrações que o turista poderá usufruir, da mais simples a mais radical. Como exemplo citou as festas religiosas, festival folclórico, caminhada ecológica para conhecer as nascentes na serra, lago da sereia, pescarias, conhecer as praias mais distantes que podem ser acessadas por barcos e outros tantos atrativos que a comunidade de Aramanai dispõe. Algumas das fotos que postamos aqui, foram cedidas pelo dono da Pousada e Restaurante Sereia.

Cajutuba

É uma praia do município de Belterra que atrai muitos visitantes. Possui infraestrutura para receber os turistas que terão muitas atrações para desfrutar da beleza marcante de um pedacinho da região amazônica. A praia é bonita como as demais e as pessoas da comunidade são bastante receptivas. Vale à pena visitar Cajutuba.

Pindobal

É uma comunidade que limita os municípios de Belterra e Santarém, sua praia de areias brancas e águas limpas é um encanto para qualquer visitante do balneário. Tem infraestrutura para receber turistas e fica próxima a Alter do Chão.

Alter-do-Chão



É o principal balneário do município e também um dos mais belos da região Amazônica. Entre os atrativos da vila é o lendário Lago Verde ou Lago dos Muiraquitãs. A vila de Alter-do-Chão possui infraestrutura turística, com pousadas, restaurantes e barracas nas praias, além de lojas de artesanato e museus. A praia tem areia branca e fina, com águas claras. Situada na garganta de uma enseada, a travessia para praia na ponta da enseada é feita por canoas na maior parte do ano. No vazante a travessia pode ser feita a pé.

Sugerimos que este roteiro seja feito em automóveis tracionados e durante a vazante, no período de setembro a dezembro. Nesse período a maioria das praias citadas nesta matéria poderão ser visitadas.

Por João Canto

