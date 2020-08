ÓBIDOS: Lago do Mamauru

Mamauru é uma região do município de Óbidos, localizado na zona rural, nas proximidades da cidade. É de fácil acesso, tanto por via fluvial com cerca de uma hora de viagem; quanto por via terrestre, levando cerca de 30 minutos, por uma estrada não pavimentada, com aproximadamente 20 Km.

O Mamauru é um lago de águas escuras e límpidas, como principal atrativo é a pesca. O lago é cercado por um lado de terra firme onde as comunidades se aglomeram ao longo do lago. Pelo lado do Rio Amazonas fica a região de Várzea, por onde se tem acesso de barco.

Só a viagem de barco ou lancha já é uma aventura, sempre rodeada de beleza da fauna e flora do lugar. Ao chegar ao lago, a beleza é incomensurável e vale a pena conhecer o lugar.

As fotos seguintes foram registradas quando as águas já estão baixando, no início de agosto.

Informações e fotos de Fotos de João Canto (2013)

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/turismo/obidos/1389-obidos-lago-do-mamauru-13#sigProIda722a0d3ca

