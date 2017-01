Curumu é uma região do município de Óbidos, localizado na zona rural, nas proximidades da cidade. A Vila União do Curumu, às margens do Lago do Curumu, é de fácil acesso, tanto por via fluvial, com cerca de uma hora e vinte minutos de viagem; quanto por via terrestre, levando cerca de 30 minutos, por uma estrada não pavimentada, com aproximadamente 30 Km.

O Curumu possui vários atrativos, tanto na vazante quanto na cheia. Destacamos o Lago do Curumu, as praias (na vazante), onde é realizado anualmente o Festival do Tucunaré; a Cachoeira do Pancada (ou Curumu) e a Serra do Curumu, que possui cerca de 120 metros de altura e é vista em toda redondeza.

As imagens mostram as praias do Curumu no mês dezembro, uma boa época para ser visitada. Dá pra se ter a noção da beleza dessa região, encravada no centro da Amazônia brasileira, onde nessa época, saborear um tucunaré é uma dádiva. Passear pelas praias do Curumu é relaxante e a cada praia que desponta no caminhar revela as maravilhas da natureza ainda preservada por seus habitantes.

Passear no Logo do Curumu é outra atividade muito prazerosa e desestressante. Assim como, no final da tarde, fazer uma visita na Vila do Curumu, localidade tranquila, habitada por um povo pacato, aconchegante e receptivo.

O poeta Fernando Sousa (in memorian) em seu artigo, Recordações do Lago do Curumu comentou: “Num final de tarde, idealizando ouvir o Ângelus na sonoridade do canto de nossas aves; no siciar do vento ameno iniciado nas colinas circunvizinhas e cumprindo sua missão de nos impor o assanhamento de nossos cabelos; na visão verde-escura das matas pinceladas pelos primeiros sinais noturnais; na alegria da gente simples a cantarolar refrões populares. Enfim, imaginando um céu como limite a encimar o nosso horizonte vertical num festival de cirros, nimbos e cúmulos, pareceu-me ter a visão da pequena praça da Vila de Curumu, com sua capelinha singela, mas que é a guarida da profunda fé religiosa daqueles obidenses”.

Assim é o Curumu, e a cada nova visita faz com que as recordações fluam em nossas mentes, ou as primeiras impressões vivenciadas pelos novos visitantes fiquem guardadas para sempre, até um novo retorno.

Por João Canto

Fotos de João Canto

