COMUNIDADE DE ÓBIDOS: Distrito do Flexal

O Distrito de Flexal fica localizado a aproximadamente 90 km da sede do município de Óbidos – Pará, tem aproximadamente uma população de 5 mil habitantes e pode ser acessado via terrestre, por estrada não pavimentada ou via fluvial, de barcos ou lanchas.

A economia do Distrito do Flexal é baseada na atividade pesqueira, pois a comunidade é cercada por vário lagos, rios e igarapés bastante piscosos.

A Vila do Flexal fica as margens do belo Lago do Flexal, que nesta época do ano suas águas estão baixas e deixam mostrar as suas margens onde as canoas, bajaras e barcos encostam. A área de várzea se estende ao longo do lago, de uma beleza incomensurável. Uma região belíssima e pra quem gosta de natureza, vale a pena fazer uma visita.

Registramos algumas imagens da Comunidade do Flexal nesta primeira semana do mês de outubro de 2020, período de estiagem na região amazônica, quando as águas dos rios estão baixas.

Distrito do Flexal

Moradores do Flexal comemoram bastante em 2016 quando a comunidade se transformou em Distrito através da Lei Municipal nº 5.101 de 13 de dezembro de 2016, o que possibilitou a exercer uma autoridade administrativa por meio de uma subprefeitura e também passou a ter maior autoridade judicial, fiscal, policial ou sanitária podendo se subdividir em bairros na área urbana e na área rural possuir outros povoamentos.

