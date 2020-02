Pré Carnapauxis 2020: Arrastão do Bloco das Virgens

O Bloco das Virgens encerrou seu arrastão do Pré Carnapauxis neste domingo, dia 16, o qual saiu do Bairro de Santa Terezinha, percorreu várias ruas, seguido por uma multidão de brincantes até a Praça da Cultura, onde realizou a festa da dispersão reunindo milhares de pessoas.

O Bloco encerrou esta primeira fase do Carnapauxis, que a partir da próxima quarta-feira, dia 19, começa o desfile dos Blocos oficiais, iniciando com o Bloco Vai ou Raxa, dia 19 e se estenderá até o dia 25 de fevereiro com o desfile do Bloco das Virgens, o Bloco mais irreverente do Carnapauxis.

As estruturas do Carnapauxis já estão montadas e neste domingo foi testado o palco e o som, excelente qualidade.

Faça como o Rio Amazonas, passe em Óbidos e curta o melhor carnaval de Rua da Amazônia.

