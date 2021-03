Faturas das contas de água com desconto começam a ser emitidas pela Cosanpa

Já começaram a ser emitidas as faturas da Companhia de Saneamento do Pará com o desconto determinado pelo Governador do Pará, durante o anúncio do pacote de medidas econômicas e tributárias para enfrentamento da Covid-19 no Estado.

A medida vale para todos os municípios atendidos pela Cosanpa para beneficiar a população paraense de baixa renda. Os clientes classificados como R1 (moradores de imóveis com até quatro pontos de água) e C1 (imóveis comerciais com até dois pontos de água) serão isentos da cobrança de consumo de até 10 metros cúbicos de água. Será cobrado apenas o valor excedente a esse consumo. O desconto será feito de forma automática nas faturas referentes aos meses de março e abril de 2021.

"Nesse período, o consumo de até 10 metros cúbicos de água não será cobrado para os moradores de residências com até quatro pontos de água e os comerciantes com imóveis comerciais com até dois pontos de água. São os clientes classificados como R1 e C1. Aos clientes R1 e C1 que tenham hidrômetro instalado no imóvel, será descontado o valor referente aos 10 metros cúbicos de água e só será cobrado o valor referente ao consumo excedente. Essa foi mais uma medida do Governo do Estado para auxiliar a população a atravessar esse momento preocupante causado pela pandemia", explicou o presidente da Cosanpa, José Antonio De Angelis.

Lockdown - Outra medida relacionada ao abastecimento de água também foi anunciada, no início da semana: os cortes de água por inadimplência estão suspenso em todos os municípios paraense em lockdown. Assim como as lojas de atendimento presencial foram fechadas ao público.

Atendimento - Os canais de atendimento da Cosanpa funcionam 24 horas por dias, todos os dias da semana, inclusive feriados. São eles: o chat online do site www.cosanpa.pa.gov.br, o telefone 0800 70 71 195 e o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

FONTE: Agência Pará