Projeto "Quintal Produtivo" e CAPS fortalecem a campanha janeiro branco

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab) em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), tem levado o projeto "Quintal Produtivo" para oferecer aos usuários do CAPS, um ambiente que estimule a sensação de bem-estar através do cultivo das plantas e o fortalecimento dos cuidados com o meio ambiente.

A parceria tem como objetivo desenvolver atividades que ajudem no tratamento terapêutico dos usuários do CAPS, desta forma os técnicos da SEMAB, realizam orientações e atividades relacionadas ao manejo dos compostos orgânicos para preparação dos substratos de solo, para as plantas cultivadas (hortas, ornamentais, medicinais, etc.).

Na manhã desta sexta-feira, 21 de janeiro, o momento foi de muito aprendizado e interação, entre técnicos da SEMAB, CAPS e usuários.

FONTE: Comunicação/Pmo