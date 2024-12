Hospital Regional alerta sobre prevenção ao câncer de pele no Baixo Amazonas

Reforçar os cuidados contra o câncer de pele. Esse tem sido o objetivo da Campanha Dezembro Laranja realiza em Santarém, no oeste do Pará, pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA). Profissionais da saúde, demais funcionários, pacientes e acompanhantes vêm recebendo orientações sobre prevenção e tratamento da doença.

O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e com grande incidência no Pará. No Baixo Amazonas, entre janeiro e novembro de 2024, 63 pacientes realizaram tratamento.

Durante os meses de julho a novembro, no verão amazônico, a escassez de chuva resulta em dias quentes e ensolarados e grande parte da população fica exposta. O risco é elevado para quem exerce atividades ao ar livre, sejam elas de trabalho ou recreativas.

A campanha consolida-se como um instrumento importante de conscientização sobre hábitos preventivos. “Falar sobre neoplasias de pele é importante porque é a mais comum de todas. A pele é o maior órgão de todo o corpo, sendo o que mais fica exposto aos raios ultravioletas, um relevante agente carcinogênico, que são aqueles que podem causar ou estimular o aparecimento de câncer”, destaca o médico oncologista Marcos Fortes.

A principal orientação é evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h, quando os raios ultravioletas são mais intensos. Usar protetor solar diariamente, com fator de proteção solar (FPS) 30 ou maior, reaplicando o produto a cada duas horas durante as atividades ao ar livre. O uso de óculos de proteção, roupas adequadas e chapéus também são recomendadas. A exposição prolongada e repetida ao sol aumenta o risco, especialmente para pessoas com pele clara, olhos claros, cabelos ruivos ou loiros, ou que são albinas.

Diagnóstico

O surgimento de manchas que coçam, descamam ou que sangram; ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor, além de feridas que não cicatrizam em quatro semanas são alguns sinais e sintomas do câncer de pele. Para Fortes, é importante ficar atento e analisar se essas pintas ou manchinhas de pele apresentam sintomas diferentes com passar do tempo.

“São características que não podem ser ignoradas, sendo necessário consulta um médico. Prevenção é se autoexaminar, dar a devida atenção e buscar o diagnóstico o quanto antes, o que garante uma probabilidade maior de tratamento e cura”, enfatiza o oncologista.

Melanoma

É o tipo de câncer de pele mais agressivo que existe e mobiliza profissionais do país inteiro sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Possui uma grande capacidade de invasão provocando metástase, com um custo de tratamento muito alto. São tratamentos que evoluem para a necessidade cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

Entre janeiro e maio de 2024, a unidade realizou 251 consultas oncodermatológicas. No mesmo período, foram 200 cirurgias dermatológicas e 169 biopsias de pele. Biópsia do Linfonodo Sentinela e Perfusão Isolada de Membro estão entre os procedimentos feitos pelo hospital.

Serviço

O Hospital Regional do Baixo Amazonas leva atendimentos de média e alta complexidade a uma população de 1,4 milhão de pessoas, residentes em 30 municípios do Oeste do Pará, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

O hospital pertence ao Governo do Pará, sendo administrado pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizado na Avenida Sérgio Henn, 1.100, bairro Diamantino, em Santarém (PA).

Por Weldon Luciano