Cursos gratuitos são oportunidade de qualificação no período de férias

Ao todo, 700 vagas são ofertadas na segunda edição do Capacita Unama Santarém 2024

Se, para muitos, o período de férias é dedicado exclusivamente ao lazer e descanso, para outros, é a oportunidade perfeita para expandir conhecimentos, atualizar o que já foi aprendido ou mesmo enriquecer o currículo. Esse é o objetivo da segunda edição do projeto Capacita, promovido pelo UNAMA - Centro Universitário da Amazônia Santarém, oeste do Pará. No total, 700 vagas são ofertadas gratuitamente. Os cursos iniciaram no dia 5 de junho e seguem até o dia 27.

“Conhecimento nunca é demais e, quanto melhor aprendermos, melhor será nossa profissão no futuro”, afirma Josiane Borges, estudante do curso de Técnico em Enfermagem, e uma das inscritas no projeto. Aos 35 anos, para Josiane, o decorrer do tempo é quem torna a busca pela qualificação ainda mais necessária. “Eu aproveitei bem a juventude, por isso a praia e o passeio ficaram para trás. Quando soube dessa oportunidade, me inscrevi logo, porque hoje sei que meu foco está em meus estudos e em como isso vai gerar impacto no meu futuro”, conta a estudante.

Quem optou por investir cedo para conquista desses resultados foi Yasmin Figueiredo (19). A caminho do quarto semestre do curso de Medicina Veterinária, a estudante se diz fascinada pelo aprendizado mesmo no primeiro dia de qualificação. “Já vivenciei atendimento e, agora, estamos partindo para cirurgia ortopédica. Eu tenho certeza de que vai permitir meu ingresso no mercado de trabalho ainda mais preparada”, afirma.

AÇÃO E FORMAÇÃO – Nesta edição, é necessário doar um pacote de leite para efetuar a inscrição no Capacita. A metodologia tem sido adotada pela organização da iniciativa para destinar os alimentos arrecadados a instituições sociais. À frente de qualificações em empreendedorismo, a coordenadora dos cursos de graduação em Administração e Ciências Contábeis da UNAMA, Márcia Ximenes, destaca que boa parte dos minicursos são desenvolvidos a partir do diálogo com a comunidade.

“O Capacita é uma oportunidade de direcionarmos conhecimentos e assuntos discutidos na graduação para quem procura por qualificação. Por isso, em boa parte dos cursos, temos buscado trabalhar critérios como inovação e tendência, permitindo que os participantes também possam se deparar com novidades. O mercado é muito misto e isso permite que diferentes propostas sejam abraçadas”, explicou. Os interessados em se inscrever no Capacita UNAMA 2024 devem procurar a sala das coordenações, na sede da instituição, localizada na Rua Rosa Vermelha, 335, bairro Aeroporto Velho.

Fonte: Comunicação/Unama/Stm