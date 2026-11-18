Danielly Samara Mafra Pereira.

Comunicação realizada em 11 de novembro, no XX Seminário Internacional Mulher e Literatura, na UFPB, e destacou a trajetória da escritora afroamazônida e a literatura como espaço de resistência feminina, memória, ancestralidade e afirmação identitária.

A pesquisadora Danielly Samara Mafra Pereira participou do XX Seminário Internacional Mulher e Literatura: Feminismos e Decolonialidade, realizado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa (PB), entre os dias 9 e 12 de novembro de 2026. No dia 11 de novembro, durante a programação científica do evento, apresentou o trabalho intitulado “A (re)existência feminina entre palavras e raízes afroamazônidas: vida e literatura de Edithe Carvalho”, dedicado à trajetória e à produção literária da escritora obidense Edithe Carvalho Vieira (1940–2017).

A comunicação integrou o Simpósio Temático 12 – Mulher e Literatura: temáticas diversas, sob a responsabilidade do professor Dr. Marcelo Medeiros da Silva, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). O trabalho foi desenvolvido em parceria com o professor Dr. Itamar Rodrigues Paulino, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida (PPGSAQ), ao Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII) e à Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

A participação ocorreu em um espaço de interlocução acadêmica dedicado aos estudos sobre mulheres e literatura. O seminário é promovido pela Universidade Federal da Paraíba e pelo Grupo de Trabalho da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), intitulado “A mulher na literatura: crítica feminista e estudos de gênero”.

Com mais de quatro décadas de trajetória, os Seminários Mulher e Literatura consolidaram-se como espaços de intercâmbio, reflexão e debate entre pesquisadoras e pesquisadores brasileiros e internacionais. Em sua vigésima edição, o encontro teve como eixo central Feminismos e Decolonialidade, privilegiando as relações entre os estudos literários, os feminismos contemporâneos e as perspectivas decoloniais construídas a partir do Sul Global. A programação reuniu conferências, simpósios temáticos, minicursos, homenagens a escritoras paraibanas e apresentações artísticas e musicais.

Edithe Carvalho: literatura, ancestralidade e resistência afroamazônida

A pesquisa apresentada por Danielly propôs uma reflexão sobre a presença feminina na literatura de expressão amazônica, tomando como referência a trajetória intelectual e a produção literária de Edithe Carvalho, escritora, professora e poeta natural de Óbidos, no oeste do Pará.

O estudo parte da compreensão de que a escrita literária também constitui um ato de resistência e afirmação da existência, especialmente quando se consideram os mecanismos históricos de silenciamento e invisibilidade enfrentados pelas mulheres, sobretudo pelas mulheres negras, nos espaços de produção e reconhecimento cultural.

Nesse contexto, Edithe Carvalho é apresentada como uma escritora afroamazônida cuja produção valoriza as tradições culturais, a oralidade, os saberes populares e as memórias das populações amazônicas. Sua trajetória permite discutir as relações entre gênero, raça, ancestralidade e território, ampliando as possibilidades de reconhecimento da contribuição das mulheres na constituição da literatura brasileira.

Durante a apresentação, foram abordadas informações biográficas da escritora, que nasceu em 20 de novembro de 1940, em Óbidos, e faleceu em 11 de outubro de 2017, em Santarém. Além de sua atuação como professora de Educação Infantil, Língua Portuguesa, Literatura e Educação Artística, Edithe teve participação expressiva na vida cultural obidense, presidindo a Associação Cultural Obidense (ACOB), dirigindo o Circo Cultural e atuando como correspondente literária da Academia Paraense de Letras.

Sua produção reúne poemas, contos, lendas, narrativas infantis e peças teatrais, tendo a Amazônia, suas manifestações culturais e sua preservação como temas fundamentais.

A obra Amazônia: Contos, Lendas, Ritos e Mitos como espaço de preservação da memória cultural

Livro da Profa. Edith analisado pela pesquisadora da UFOPA Danielly Mafra

Um dos principais pontos da comunicação foi a análise da obra Amazônia: Contos, Lendas, Ritos e Mitos (2010), primeira publicação de Edithe Carvalho, que contou com prefácio do escritor, poeta e professor universitário João de Jesus Paes Loureiro.

A pesquisadora destacou a organização da obra em quatro partes, que reúnem contos, causos, lendas, narrativas sobre visagens e assombrações, personagens do imaginário popular e diferentes expressões da sabedoria tradicional, como ditados, superstições, adivinhações, quadrinhas folclóricas e vocábulos regionais.

A análise evidenciou que a autora transforma narrativas transmitidas pela tradição oral em registros literários, contribuindo para a preservação da memória coletiva e para a valorização dos saberes das comunidades amazônicas. Entre as narrativas abordadas estão as histórias da Cobra-Grande, do Boto-Rapaz, da Matinta-Pereira e do Curupira, personagens que integram o imaginário cultural da região.

Outro aspecto destacado foi a articulação entre o fantástico, o místico e o cotidiano ribeirinho. Essa relação permite compreender a literatura de Edithe Carvalho como um espaço de preservação de experiências comunitárias, conhecimentos ancestrais e manifestações culturais frequentemente marginalizadas pelos discursos literários hegemônicos.

Feminismo, escrevivência e reconhecimento da produção literária feminina

A fundamentação teórica da pesquisa articulou contribuições de Virginia Woolf, Pierre Bourdieu e Conceição Evaristo, especialmente no que diz respeito às condições de produção intelectual das mulheres, às estruturas de poder que sustentam as desigualdades de gênero e à escrita como expressão de experiência, memória e resistência.

A partir do conceito de escrevivência, de Conceição Evaristo, o estudo estabeleceu aproximações entre escrita, vivências individuais e coletivas, ancestralidade e afirmação identitária das mulheres negras.

Nesse sentido, a comunicação ressaltou a importância de reconhecer a produção de Edithe Carvalho para além de sua dimensão regional, compreendendo-a como parte de um patrimônio literário e cultural que contribui para ampliar a visibilidade das mulheres escritoras e das narrativas afroamazônidas.

Os resultados apresentados apontaram que a literatura de Edithe Carvalho constitui uma importante contribuição à preservação da memória cultural amazônica. Ao registrar mitos, lendas, narrativas populares e conhecimentos tradicionais, sua escrita confere visibilidade às vozes das comunidades e reafirma a presença feminina afroamazônida na literatura.

Literatura amazônica e a importância de reconhecer suas escritoras

A participação no XX Seminário Internacional Mulher e Literatura representou uma oportunidade de inserir a produção literária de uma escritora obidense em um espaço nacional de debates sobre crítica feminista, estudos de gênero e decolonialidade.

Ao apresentar a trajetória de Edithe Carvalho na Universidade Federal da Paraíba, a pesquisadora contribuiu para ampliar a circulação de conhecimentos sobre a literatura produzida na Amazônia e para fortalecer o reconhecimento de escritoras que, apesar de suas contribuições culturais e intelectuais, nem sempre ocupam os espaços de visibilidade e consagração do cânone literário brasileiro.

A apresentação também reafirmou a importância da pesquisa acadêmica como instrumento de valorização da memória literária regional, demonstrando que estudar escritoras amazônidas significa reconhecer diferentes experiências históricas, culturais e identitárias que constituem a literatura brasileira.

Assim, ao levar a trajetória e a obra de Edithe Carvalho para um seminário internacional dedicado aos estudos feministas e decoloniais, a pesquisadora contribuiu para colocar em evidência a literatura obidense e a produção intelectual de mulheres amazônidas, reafirmando a escrita como espaço de memória, resistência e existência.

Sobre a pesquisadora: Danielly Samara Mafra Pereira é mestra e pesquisadora vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida (PPGSAQ), ao Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII) e à Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Título do trabalho: A (re)existência feminina entre palavras e raízes afroamazônidas: vida e literatura de Edithe Carvalho.

Coautoria: Dr. Itamar Rodrigues Paulino.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/cultura/literatura/9022-pesquisadora-da-ufopa-apresenta-estudo-sobre-a-escritora-obidense-edithe-carvalho#sigProIdf03cf2bd1d View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br