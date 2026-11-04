Definidos os confrontos e horários da Copa Oeste Intermunicipal de Seleções 2026

Os rumos da Copa Oeste Intermunicipal de Seleções, organizada pela Liga Desportiva Obidense (LDO), foram oficialmente traçados após o sorteio realizado na manhã desta terça-feira (3). Com a tabela definida, a competição movimentará o final de semana, encerrando com a grande final que acontece no domingo à tarde, no Estádio Municipal Ary Ferreira (Aryzão).

Os torcedores que quiserem garantir presença no estádio podem economizar comprando de forma antecipada. A venda de ingressos começa na manhã de sexta-feira (6) diretamente na bilheteria do estádio no valor de R$ 7. No dia dos jogos o valor da entrada será de R$ 10,00.

Como ficaram as chaves

As quatro seleções participantes foram divididas em dois grupos: Chave A: Monte Alegre e Óbidos. Chave B: Curuá e Oriximiná

O torneio adotou o modelo de confrontos de chave contra chave, onde as equipes de um grupo enfrentam as do outro. Os melhores classificados garantem vaga na decisão.

Confira a tabela completa das partidas no Estádio Ary Ferreira.

Sexta-feira, 6 de novembro

17h: Curuá x Óbidos

19h: Monte Alegre x Oriximiná

Sábado, 7 de novembro

17h: Óbidos x Oriximiná

19h: Monte Alegre x Curuá

Domingo, 8 de novembro

Tarde (horário a definir): Grande Final (no Estádio Municipal Ary Ferreira)

Representante do Oeste do Pará

Mais do que o troféu regional, o time campeão da Copa Oeste ganha o direito de representar o Oeste do Pará em Belém. Na capital, a seleção vencedora disputará a prestigiada competição estadual que reúne os campeões de todas as regiões do Pará.

Fonte: Comunicação/PMO