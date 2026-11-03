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Óbidos tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal após incêndios florestais

Óbidos tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal após incêndios florestais

Município obidense está entre as 12 cidades paraenses com decretos validados pela Defesa Civil Nacional.

A Defesa Civil Nacional reconheceu oficialmente a situação de emergência em Óbidos e em outros 11 municípios do Pará afetados por desastres climáticos. A portaria com os reconhecimentos federais foi publicada na terça-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU).

Ao todo, oito municípios paraenses — incluindo Óbidos, Altamira, Breu Branco, Garrafão do Norte, Jacundá, Nova Esperança do Piriá, Oeiras do Pará e Senador José Porfírio — tiveram o reconhecimento motivado por incêndios florestais. Já as cidades de Água Azul do Norte, Bom Jesus do Tocantins, Brasil Novo e Oriximiná tiveram o estado de emergência decretado devido à forte estiagem.

Em Óbidos, o reconhecimento federal valida o Decreto Municipal nº 384/2026-GAB, assinado anteriormente pelo prefeito Jaime Silva diante do cenário crítico de nível II de intensidade. Embora o decreto municipal cite a ausência prolongada de chuvas e a seca severa que reduziu drasticamente o nível do Rio Amazonas — gerando forte escassez hídrica e impactando o transporte, a pesca e o abastecimento de água —, a validação por parte do Governo Federal ocorreu especificamente em decorrência da multiplicação dos focos de incêndio em áreas de difícil acesso e das queimadas que ameaçam lavouras e pastagens na terra firme.

Ações de apoio e assistência à população

Com a validação federal, o município se habilita a solicitar cestas básicas de alimentos tanto à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) quanto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Além disso, a prefeitura pode pleitear a inclusão no Programa Operação Carro-Pipa, solicitar o apoio do Prevfogo do IBAMA para o combate aos incêndios florestais, acionar a Força Nacional do SUS para assistência à saúde, e pedir a doação de materiais apreendidos junto à Receita Federal.

No setor produtivo, os agricultores familiares afetados podem acessar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) por meio do MDA. A medida permite solicitar a renegociação de dívidas ativas com os agentes financeiros, além de possibilitar o acionamento do seguro de custeio contratado dentro das regras do programa para mitigar as perdas na lavoura.

Recursos federais e repasses

O reconhecimento pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) permite que a Prefeitura de Óbidos busque verbas para ajuda humanitária, podendo também utilizar a dispensa de licitação por até 180 dias para obras e serviços essenciais. A equipe técnica da Defesa Civil Nacional analisa os planos de trabalho enviados pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) para definir como auxiliar o município nas ações de resposta à população afetada.

FONTE: Comunicação/Mmo  - Por: Érique Figueirêdo – Foto: Ascom/Pmo

Com informações do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

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