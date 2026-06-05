ARP promove Bingão Social para arrecadar recursos destinados à reforma da associação e construção de escola maçônica

A ARP preparou uma programação especial para o mês de julho, confira no final desta matéria.

A Diretoria da Associação Recreativa Paixão (ARP) está mobilizando a comunidade obidense para participar do 1º Bingão Social, que será realizado no próximo dia 18 de julho de 2026. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a recuperação da sede da associação e para o início das obras de uma futura escola maçônica em Óbidos.

O bingo é uma parceria entre a ARP e a Loja Maçônica de Óbidos e contará com premiações atrativas. Entre os prêmios estão uma motocicleta, dois mamotes, uma novilha e uma bicicleta. Ao todo, serão disponibilizadas 300 cartelas, ao valor de R$ 250,00 cada. Os interessados em colaborar podem procurar membros da diretoria da ARP ou da Maçonaria para adquirir suas cartelas.

De acordo com Williams Canto, um dos organizadores do Bingão Social e integrante da diretoria da associação, os recursos arrecadados serão fundamentais para dar continuidade às melhorias na estrutura da entidade, que passa por um amplo processo de revitalização.

Segundo ele, as obras incluem a recuperação da parte elétrica, restauração do piso, pintura interna e da fachada, além da execução de um sistema para redirecionamento das águas da chuva da quadra esportiva, problema que há anos causa danos ao grande salão da associação.

Williams destacou ainda que diversas ações já foram concluídas, entre elas a recuperação do telhado, serviços de dedetização e controle de pragas, instalação de iluminação externa, limpeza geral do prédio, retirada de entulhos e a recolocação dos tacos do antigo salão.

A expectativa da diretoria é que a revitalização permita o retorno das tradicionais atividades sociais que marcaram a história da ARP, especialmente durante o mês de julho, resgatando momentos de lazer e confraternização vividos por várias gerações de obidenses.

Programação de Julho da ARP 2026

Com o objetivo de reviver os grandes eventos que fizeram parte da trajetória da associação, a ARP preparou uma programação especial para o mês de julho:

11 de julho – Baile Sentinela

Banda da Polícia Militar

Banda Woltz

Banda Lazer

18 de julho – Manhã de Sol

1º Bingão Social dos Construtores

Parceria entre a ARP e a Loja Maçônica de Óbidos

24 de julho – Baile Fim de Férias

Pré-show com PH Ritmos

Show principal com Valtinho e Banda

A diretoria convida os associados, ex-frequentadores e toda a comunidade obidense a participarem da programação, contribuindo para a recuperação de um dos espaços sociais mais tradicionais da cidade.

Contato de Williams Canto para adquirir Cartelas do Bingo - 93 9210-8150

www.obidos.net.br - Fonte: Diretoria da Associação Recreativa Paixão (ARP) e Loja Maçônica de Óbidos.