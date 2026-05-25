ÓBIDOS: Semana do Meio Ambiente 2026 será realizada no período de 1º a 3 de junho

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos (SEMA), realizará de 1º a 3 de junho a programação da Semana do Meio Ambiente 2026. Neste ano, o evento traz como tema “Mudanças Climáticas: Impactos, Desafios e Soluções”, promovendo atividades voltadas à conscientização ambiental, educação sustentável e mobilização da população.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente convoca toda a população para debater e refletir sobre os cuidados cada vez mais necessários com os recursos naturais. A programação contará com exposição de projetos socioambientais, gincana estudantil, plantio de mudas e debates com a população em geral sobre o tema central do projeto, fortalecendo a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas e a necessidade de adoção de práticas sustentáveis.

A abertura oficial ocorrerá na segunda-feira, dia 1º de junho, às 9h, no auditório do IFPA Campus Óbidos, reunindo autoridades, estudantes e comunidade em geral para o início das atividades da semana ambiental.

Entre as principais ações da programação está o plantio de mudas em diferentes pontos da cidade, atividade que busca incentivar a arborização urbana e reforçar a importância da preservação ambiental. As ações ocorrerão no entorno da Ponte do Bela Vista e do Estádio Ary Ferreira.

Outro destaque será a exposição de projetos socioambientais, que acontecerá no dia 3 de junho, reunindo iniciativas voltadas à sustentabilidade, preservação ambiental e conscientização ecológica. A programação também contará com a realização da Gincana da Semana do Meio Ambiente 2026, incentivando a participação estudantil e comunitária em atividades educativas.

A iniciativa busca ampliar o debate sobre os impactos das mudanças climáticas em nível local e global, incentivando a participação da sociedade na construção de soluções voltadas à preservação ambiental e à sustentabilidade para as futuras gerações.

Programação da Semana do Meio Ambiente 2026

Segunda-feira – 1º de junho

9h – Abertura oficial

Local: Auditório do IFPA Campus Óbidos

Terça-feira – 2 de junho

8h – Plantio de mudas no entorno da Ponte do Bela Vista

17h – Plantio de mudas no entorno do Estádio Ary Ferreira

Quarta-feira – 3 de junho

8h – Exposição de projetos socioambientais

Local: Boate Styllus

Local: Boate Styllus 16h – Gincana da Semana do Meio Ambiente 2026

Local: Boate Styllus

www.obidos.net.br - Com informações Ascon/PMO