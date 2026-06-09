Óbidos se prepara para o XXXVI Festival do Jaraqui com três dias de cultura, música e gastronomia

A cidade de Óbidos já vive a expectativa para a realização do XXXVI Festival do Jaraqui, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural obidense. A programação acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de junho, na Praça José Veríssimo, reunindo moradores e visitantes em uma grande celebração da cultura, da música e da gastronomia regional.

Com o tema “Tradição, cultura e sabor em uma grande celebração”, o festival promete oferecer ao público uma programação diversificada, valorizando as manifestações culturais locais e destacando o jaraqui, um dos peixes mais apreciados da culinária amazônica.

Entre as atrações confirmadas estão apresentações de danças locais, carimbó, quadrilhas juninas, serestas e shows com bandas locais, além da tradicional oferta de pratos à base de jaraqui, que dão identidade ao evento e atraem apreciadores da gastronomia regional.

O Festival do Jaraqui é reconhecido por promover o fortalecimento da cultura popular, incentivando artistas locais e proporcionando momentos de lazer para toda a família. A programação também movimenta a economia do município, beneficiando comerciantes, artesãos e empreendedores do setor alimentício.

A realização do evento é da Associação Cultural Obidense (ACOB), com produção da Banda Energia Produções Artísticas e Eventos, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Óbidos.

Ao longo de seus 36 anos de história, o Festival do Jaraqui consolidou-se como uma das mais importantes celebrações culturais do oeste paraense, preservando tradições e fortalecendo a identidade do povo obidense.

A expectativa da organização é de que um grande público prestigie os três dias de programação, celebrando a cultura amazônica em um ambiente de confraternização, música, dança e muita alegria.

www.obidos.net.br