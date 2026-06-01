NOTA DE PESAR: Falecimento de Podalyro Amaral de Souza

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Podalyro Amaral de Souza, ocorrido em 03 de junho de 2026, aos 80 anos de idade, em São Paulo, onde residia.

Nascido em Óbidos (PA), Podalyro mudou-se ainda jovem para São Paulo, onde dedicou-se aos estudos e à formação acadêmica. Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (1971) e obteve o título de Doutor em Engenharia Civil pela mesma instituição (1985). Ao longo de sua vida, exerceu com excelência o cargo de Professor Doutor da Universidade de São Paulo, contribuindo para a formação de gerações de engenheiros e pesquisadores. Também atuou como Assessor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), sempre comprometido com o avanço da ciência e da educação.

Homem íntegro, dedicado à família, aos amigos e à comunidade acadêmica, e sempre quando podia, visitava suas amadas Fazenda Nava e Óbidos, deixa um legado de sabedoria, ética e generosidade que permanecerá vivo na memória de todos que o conheceram.

Manifestamos nosso carinho e solidariedade aos familiares neste momento de dor e prestamos nossas homenagens e condolências em sua memória.

“A saudade é o amor que fica.”

Equipe do Site www.obidos.net.br