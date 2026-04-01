IV Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral vai distribuir R$ 20 mil em premiações em Óbidos

A cidade de Óbidos se prepara para sediar um dos eventos mais aguardados do calendário rural: a IV Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2026, no Haras Joaquim Amaral, localizado na PA-254, Ramal do Uruçu, região do Repartimento.

Com uma premiação total de R$ 20 mil, a competição promete reunir competidores de diferentes regiões, movimentando o esporte equestre e a economia local. A disputa será dividida em duas categorias: profissional e amador.

Na categoria profissional, a premiação soma R$ 17 mil, distribuída da seguinte forma: R$ 10 mil e troféu para o primeiro lugar, R$ 5 mil e troféu para o segundo, e R$ 2 mil mais troféu para o terceiro colocado. A inscrição custa R$ 500, incluindo dois bois, enquanto o boi de compra será comercializado por R$ 150.

Já na categoria amador, o valor total da premiação será de R$ 3 mil. O primeiro lugar receberá R$ 2 mil e troféu, enquanto segundo e terceiro colocados ganharão R$ 500 cada, também com troféu. A inscrição para essa categoria é de R$ 250, com boi de compra ao valor de R$ 100.

Além das disputas, o evento contará com locução oficial de Bidão & Chorão, nomes conhecidos no meio das competições de laço, garantindo animação e profissionalismo durante toda a programação.

A organização destaca que a prova de laço já se consolidou como uma importante tradição na região, atraindo público, competidores e amantes do esporte, fortalecendo a cultura rural e o turismo em Óbidos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (93) 99123-1399.

Programação....

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