Equatorial orienta população sobre cuidados com a rede elétrica durante ornamentação para a Copa do Mundo

Distribuidora alerta para os riscos de instalar bandeiras e enfeites próximos à rede elétrica e reforça a importância de utilizar ligações provisórias em eventos temporários.

Com a aproximação da Copa do Mundo e a mobilização para a decoração de ruas, residências e espaços comunitários, a Equatorial Pará reforça orientações de segurança para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica. Entre os principais alertas estão os cuidados com a instalação de bandeiras, bandeirolas e outros adereços utilizados para celebrar o período.

Segundo Elton Lucena, executivo de Segurança da Equatorial Pará, uma das práticas mais comuns nesta época é a utilização de postes para fixação de ornamentações, o que pode colocar a população em risco.

“É muito comum que as pessoas utilizem os postes para amarrar bandeiras do Brasil e outros enfeites. Porém, os postes são estruturas de uso restrito da distribuidora e das empresas autorizadas de telecomunicações. Ninguém deve subir em postes, muros de subestações ou qualquer estrutura próxima à rede elétrica”, explica.

A distribuidora orienta que toda ornamentação seja instalada longe da rede elétrica e sem qualquer contato com fios, cabos ou equipamentos do sistema de distribuição. Também é importante evitar o uso de materiais metálicos ou objetos que possam se desprender e atingir a rede.

A Equatorial chama atenção ainda para a realização de eventos temporários durante o período. A empresa lembra que ligações clandestinas são consideradas crime e oferecem riscos de acidentes graves, além de prejudicarem a qualidade do fornecimento de energia.

Para atender eventos, comemorações e demais atividades temporárias, a distribuidora disponibiliza o serviço de ligação provisória, que pode ser solicitado pelos clientes com antecedência. A instalação é realizada pelas equipes técnicas, seguindo critérios de segurança e permanecendo ativa apenas durante o período autorizado.

A Equatorial Pará orienta que qualquer situação envolvendo risco à rede elétrica seja comunicada imediatamente por meio dos canais oficiais de atendimento, no 0800-091-0196, WhatsApp da Clara Virtual 91-3217-8200. Em casos de fios caídos ou estruturas danificadas, a recomendação é manter distância e aguardar a chegada das equipes especializadas.

Por: Weldon Luciano