Santarém recebe a peregrinação de Sant’Ana com Missa na Comunidade N S das Graças

A cidade de Santarém iniciou neste domingo, 7 de junho, a programação da peregrinação da imagem de Senhora Sant’Ana, padroeira da Diocese de Óbidos, em mais uma etapa da caminhada de preparação para a Festividade de Sant’Ana 2026.

Após passar por Belém e Macapá, a imagem peregrina chegou à Pérola do Tapajós levando uma mensagem de fé, devoção e unidade aos obidenses residentes na cidade e à comunidade católica santarena.

A abertura oficial da programação aconteceu com a celebração da Santa Missa, às 18h, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, pertencente à Arquidiocese de Santarém. A celebração foi presidida pelo padre Sidney Canto, pároco da comunidade, que acolheu a imagem peregrina e deu as boas-vindas aos fiéis que participaram do momento de espiritualidade.

A imagem de Sant’Ana chegou a Santarém no último dia 3 de junho e foi recebida na residência de Fátima e Jorge Carvalho, onde permaneceu até o início da programação oficial da peregrinação.

A celebração reuniu obidenses, devotos de Sant’Ana e membros da comunidade católica local, que participaram de um momento marcado pela oração, pela emoção e pela renovação da fé. Durante a missa, os presentes manifestaram sua devoção à mãe de Maria, fortalecendo os laços religiosos que unem Santarém e Óbidos.

A peregrinação da imagem de Sant’Ana permanecerá em Santarém até o próximo dia 14 de junho, cumprindo uma agenda de visitas e encontros religiosos que buscam preparar espiritualmente os fiéis para a festividade da padroeira dos obidenses.

Após concluir sua passagem por Santarém, a imagem seguirá para Manaus, última cidade a receber a visita peregrina de Sant’Ana antes de seu retorno a Óbidos, onde acontecerá a tradicional Festividade de Sant’Ana 2026, que acontece de 12 a 26 de julho, uma das mais importantes manifestações de fé e religiosidade da região amazônica.

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