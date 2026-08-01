Obidense Deliane Penha é reconhecida nacionalmente entre os “101 Brasileiros que Constroem o Futuro”

A bióloga obidense Dra. Deliane Penha, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Campus Oriximiná, voltou a ganhar projeção nacional após integrar a lista dos “101 Brasileiros que Constroem o Futuro”, publicada pelo jornal O Globo em 27 de julho de 2026. A seleção reúne nomes que moldam novas perspectivas para o país em áreas como educação, ciência, cultura, indústria e meio ambiente, destacando trajetórias que ajudam a pensar o Brasil do próximo século.

Deliane foi escolhida no eixo Meio Ambiente & Clima, ao lado de outros cientistas e ativistas ambientais, como Ane Alencar, Erika Berenguer, Txai Suruí e Regina Rodrigues. O reconhecimento veio especialmente por sua contribuição científica ao entendimento da vulnerabilidade das árvores amazônicas frente ao desmatamento e às mudanças climáticas — tema central de sua pesquisa.

A pesquisadora publicou recentemente, na revista internacional Tree Physiology, um estudo que revela como árvores de diferentes tamanhos respondem de maneira distinta aos extremos climáticos, como a seca severa de 2023/2024. Seu trabalho mostra que o tamanho das árvores é determinante na forma como elas sofrem e se defendem da falta de água, oferecendo dados essenciais para aprimorar modelos que projetam o impacto das secas na Amazônia.

Para chegar a essas conclusões, Deliane enfrentou desafios que vão muito além dos laboratórios. A cientista escalou árvores gigantes — algumas com mais de 30 metros de altura — para coletar folhas e medir níveis de hidratação, enfrentando ventos fortes, calor extremo, insetos e longas horas de trabalho suspensa no dossel da floresta. Seu esforço revelou que a Amazônia é mais complexa do que sugerem imagens de satélite: árvores altas e baixas respondem de forma diferente ao estresse hídrico, e metade delas morre em pé, como “zumbis vegetais”, antes de finalmente tombar.

Trajetória acadêmica e compromisso com a ciência amazônica

Deliane Vieira Penha é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutora pela UFOPA, com quatro pós-doutorados — incluindo um no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e outro na University of Arizona, nos Estados Unidos. Sua pesquisa se concentra em ecologia funcional, atributos hidráulicos, bioquímicos e dinâmica do carbono em ecossistemas amazônicos.

Além da produção científica, Deliane defende a valorização da ciência feita por pesquisadores da Amazônia e combate práticas de colaboração colonialistas, enfatizando a importância do protagonismo local na construção do conhecimento.

Com seu trabalho, a obidense não apenas ajuda a desvendar os segredos da maior floresta tropical do mundo, mas também inspira novas gerações de cientistas amazônidas — consolidando seu nome entre os brasileiros que estão construindo o futuro.

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