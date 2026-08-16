Barco Hospital Papa Francisco celebra 7 anos de missão na Amazônia com Missa em Ação de Graças

Com mais de 671 mil atendimentos e 144 expedições, embarcação leva saúde, esperança e fé a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas do oeste paraense.

O Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus celebrou 7 anos com uma missa de Ação de Graças realizada no Hospital Dom Floriano na Providência de Deus. A celebração litúrgica, presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, reuniu o coordenador da embarcação, Frei Geraldo Mendonça, além de colaboradores, voluntários e fiéis para render graças pelo impacto social e espiritual da missão itinerante pelos rios da Amazônia.

Desde a sua inauguração, a embarcação de 32 metros de comprimento construída em um estaleiro em Fortaleza e enviada para a Amazônia, já realizou 144 expedições de saúde. Ao longo desta trajetória, foram registrados mais de 671 mil atendimentos direcionados a populações ribeirinhas, comunidades indígenas e quilombolas. A iniciativa conta com uma rede de mais de 1.000 voluntários e profissionais de saúde que dedicam seu tempo e conhecimentos para prestar assistência médica, cirúrgica, odontológica e humanitária em regiões de difícil acesso.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou uma citação do Papa Francisco para sintetizar a essência do projeto, "O Barco Hospital Papa Francisco é o anúncio de Jesus Cristo". O Bispo recordou ainda a chegada da embarcação à região e reafirmou as palavras ditas naquele momento histórico, "Estamos diante de um milagre", a dimensão desse milagre se materializa diariamente por meio do exercício da missão, da caridade, da comunhão, da fraternidade e da solidariedade.

No encerramento da celebração, o Bispo concedeu uma bênção especial a toda a equipe de bordo e aos presentes, a cerimônia também prestou homenagem aos frades, colaboradores e benfeitores que estruturaram o projeto desde a sua concepção, bem como aos profissionais que hoje mantêm vivo o compromisso do mandamento do "Ide". A atuação do Barco Hospital reafirma, na prática, a célebre premissa franciscana, "Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível."

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8832-barco-hospital-papa-francisco-celebra-7-anos-de-missao-na-amazonia-com-missa-em-acao-de-gracas#sigProId1278027a3f View the embedded image gallery online at:

FONTE: SEDCOM/Diocese de Óbidos