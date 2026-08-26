ÓBIDOS: Campeonatos de futebol feminino e masculino Master começam dia 12 de setembro com Torneio Início

As inscrições para ambas as competições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 8 de setembro na sede da Semel.

A continuidade do calendário de competições esportivas previstas para 2026, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), já tem data para ser retomado. No dia 12 de setembro, o Estádio Municipal Ary Ferreira (Aryzão) vai sediar o torneio início, que contará com a participação de todas as equipes confirmadas na disputa pelo título da Copa da Integração de Futebol Feminino e do Campeonato de Futebol Master Masculino.

Embora as inscrições prossigam até o dia 8 de setembro, a Semel já definiu a data do evento de abertura de ambas as competições, visando o cumprimento do calendário das rodadas que serão realizadas sempre aos sábados e domingos no “Aryzão”.

A previsão é que as disputas das duas categorias tenham, em média, duração de no mínimo dois meses. A Copa de Futebol Feminino já tem oito times confirmados; já o Campeonato Master conta com 13 clubes inscritos.

O secretário de esporte e lazer, Jalico Aquino, destaca que o futebol obidense está cada vez mais fortalecido e que as competições locais estão atraindo equipes de outros municípios da região.

“Esse crescimento significativo do nosso futebol tem despertado o interesse de times de outras cidades. Por isso, em comum acordo com as equipes, decidimos abrir as inscrições da copa de futebol feminino para times de outros municípios. No âmbito local, o surgimento de novas equipes e a continuidade das atividades dos atletas, mesmo fora dos períodos de competição, demonstram o legado que estamos deixando para o esporte, em especial para o futebol”, ressaltou Jalico.

Premiação

O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, vai destinar para os dois torneios R$ 60 mil em premiação. Serão repassados R$ 30 mil para os finalistas do futebol feminino e R$ 30 mil para os finalistas do futebol master masculino.

Clubes já confirmados

No Campeonato Master de futebol masculino, já estão inscritos os times: Parú, Mondongo, Napoli, Junac, Tadalafila, Arizão, Andirobal, Peladeiros da AABB, Ajax do Fuzil, Arapucu, Vasco do Cocal, Pedreira e Curumu.

A Copa da Integração de futebol feminino já tem participação confirmada dos times: Curuá, Meninas do Líder, Standard, Phoenix, Galáticas, R10, Sapucaia e Better Life.

Inscrições

As inscrições para ambas as competições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 8 de setembro na sede da Semel, que fica localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, bairro Cidade Nova, em anexo ao estádio “Aryzão”, e está aberta para atendimento ao público de 7h às 13h.

Os regulamentos das competições estão disponíveis em obidos.pa.gov.br.

Por: Érique Figueirêdo

FONTE: Comunicação/Pmo