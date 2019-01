Pré Carnapauxis 2019: Mais uma segunda o Bloco Pai da Pinga pelas ruas de Óbidos

O Bloco Pai da Pinga continua arrastando milhares de pessoas pelas ruas de Óbidos, no Pré Carnapauxis. O Bloco, como tradição, sai da Praça de Santa Terezinha faz um longo percurso, passando pelo Cais do Porto, sobe a ladeira do Mercado e retorna para a Praça, passando pela Praça da Cultura.

Ao passar pela Praça da Cultura, o vídeo seguinte foi registrado, mostrando a extensão do Bloco, que congrega muitos brincantes, no melhor e mais democrático carnaval de rua da Amazônia.

O Vídeo é de Williams Canto

