Inauguração dos stands do Carnapauxis marca o lançamento oficial do carnaval obidense

Considerado um dos maiores carnavais da região, o Carnapauxis será realizado de 27 de fevereiro a 5 de março de 2019.

A Casa da Cultura, sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos, no oeste do Pará, abriu as portas para o público na noite de sexta-feira (8), para apresentar a retomada do projeto “Stands dos Blocos do Carnapauxis”.

A iniciativa que contou com a colaboração dos oito blocos do carnaval obidense, transformou o interior de uma das edificações históricas mais importantes da cidade – Quartel General Gurjão (1909) – em um ponto de visitação permanente no período carnavalesco, onde será possível conhecer melhor a história das associações culturais e carnavalescas que fazem do Carnapauxis um dos maiores eventos do gênero na região.

Para marcar o retorno da exposição, uma grande festa foi realizada com a presença de diretores e ex-diretores dos blocos, agitadores culturais, visitantes e a população em geral que prestigiou as apresentações das rainhas, porta estandartes, além dos temas e das músicas dos blocos para 2019.

Ao som da banda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Manoel Rodrigues, o público passeou pelos espaços ornamentados no auditório que mostram o legado deixado ao longo dos últimos 23 anos pelas entidades carnavalescas: Pai da Pinga, Vai ou Raxa, Mirim Unidos do Umarizal, Serra da Escama, Águia Negra, Xupa Osso, Unidos do Morro e Virgens.

“É com muita felicidade que estamos inaugurando os stands do Carnapauxis. Foi uma festa maravilhosa onde nós sentimos a energia desse espaço que será o cartão postal do nosso carnaval pelas próximas semanas. Parabéns a todos os blocos”, comemorou o secretário de Cultura, Eduardo Dias.

O presidente do bloco Águia Negra, Antonilson Amaral, ressaltou a importância da retomada do projeto que serve como vitrine para os trabalhos das entidades carnavalescas de Óbidos. “Estamos muito feliz em participar desse momento. Para o Águia Negra é sem dúvida um momento especial, oportunidade em que apresentamos o nosso tema, nossa música e a nossa porta estandarte Tércia Paiva que com certeza irá brilhar nesse carnaval”, afirmou.

Visitação

A casa de Cultura funcionará de forma diferenciada para a visitação dos stands. Os espaços poderão ser acessados a partir de segunda-feira (11), no período da manhã e a tarde, de 8h às 18h.

A Casa de Cultura fica localizada na Rua Idelfonso Guimarães, s/n em frente à praça da Cultura no centro da cidade.

Lançamento oficial

O evento marcou também o lançamento oficial do Carnapauxis 2019, que será realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo no período de 27 de fevereiro a 5 de março.

Durante a apresentação a organização confirmou o retorno do tema: “A Festa do Mascarado Fobó”, em alusão ao ícone maior da grande festa, o Mascarado Fobó. Figura típica nas apresentações do Carnapauxis, o mascarado é uma das heranças do período remanescentes da folia obidense em que folguedos carnavalescos aconteciam entre as famílias obidenses, estes folguedos oriundos de Portugal, eram chamados de “Entrudos”.

“É um momento de alegria e de confraternização, mais também de agradecimento por tudo o que os blocos têm feito por nosso carnaval. O dever da prefeitura é criar essa ambiência pra que os blocos possam prosperar e possam tomar conta desse carnaval muito em breve. Estamos preparados pra essa grande festa. Aqui já é Carnapauxis e nós já estamos esperando por todos”, disse o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia.

Patrimônio Cultural

O Carnapauxis e seu símbolo, o Mascarado Fobó, ganharam em 2008 o status de Patrimônio Cultural e Artístico do Pará, de acordo com a lei nº 7.225/08 em reconhecimento a importância da folia obidense para a cultura do estado do Pará.

