PERSONAGEM DO CARNAPAUXIS: Canela de Vidro

No Carnaval de Óbidos, denominado Carnapauxis, sempre teve seus personagens que se destacaram nesse período, divertido os foliões ou mesmo pelas suas próprias características de vestimentas, jeitos de dançar, alegria, trejeitos e outras características.

Alguns desses personagens já se foram, como por exemplo Miguel Venâncio, Antonico Pé de Arpão, Mário Prata, e mais recentemente o “Boi”, do Bloco Pai da Pinga, entre tantos outros.

Entretanto, outros permanecem na ativa, como o Sr. Raimundo Nonato Soares, mais conhecido no Carnaval como “Canela de Vidro”, a quem estamos fazendo esta homenagem e que Otávio Xapury, fez um resumo de sua história.

O Sr. Raimundo Nonato Soares, o “Canela de Vidro”, no dia dia 28 de fevereiro de 2019 completou 80 anos, é casado há 60 anos com Maria Solange Lessa Soares. A família é completada com 16 filhos, dos quias 12 estão vivos; tem 52 netos e 65 bisnetos. Aos 17 anos iniciou sua vida profissional na Estiva e esportiva no Paraense Esporte Clube, levado pelo amigo/irmão, já falecido, Firmo Mamede. Depois transferiu-se para o Esporte Clube Obidense(ECO) em que foi um dos fundadores.

Segundo o Sr. Raimundo, o seu apelido originou-se pelo motivo dos adversários sempre levarem desvantagem nas divididas durante os jogos. Comentou ainda que o Caxinga, depois que recebeu uma entrada violenta, nunca mais dividiu com ele. "Tinha medo mesmo", consoante seu depoimento.

Foi, entretanto, com o Miguel Venâncio, entre tantos, um dos ícones do CARNAPAUXIS. Segundo a esposa dele, o bloco Águia Negra "comprou seu passe" do bloco Xupa Osso. A sua fantasia sempre foi de MORCEGÃO.

Hoje, aposentado pela Estiva e com problemas no joelho, o ano de 2018 poderá ter sido o último de desfile de rua. Agora, segundo ele, é só no "olhar!" Continua extrovertido e brincalhão.

Em 2008, o Bloco Xupa Osso, o homenageou e foi bastante requisitado pelos foliões na hora das fotografias. A seguir estamos postando algumas fotografias do Canela de Vidro durante o carnaval obidense, no Bloco Xupa Osso e no Bloco Água Negra, entretanto ele participa de quase todos os blocos, durante os dias oficiais do Carnapauxis.

*Por João Canto e Otávio Figueira

Www.obidos.net.br

FOTOS…



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/2447-personagem-do-carnapauxis-canela-de-vidro#sigProId62f6f00684 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.