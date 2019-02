Pré Carnapauxis 2019: Bloco Pai da Pinga diverte os obidenses nas segundas

Nesta segunda-feira, dia 04, o Bloco Pai da Pinga, comandada por Arthur & Cia, tendo em sua banda nada menos que o saxofonista Rosildo, que comanda a folia todas as segundas pelas ruas de Óbidos, arrastou milhares de pessoas pelas ruas de Óbidos, que se divertiram pra valer, com muita maisena.

O Bloco Pai da Pinga, sai sempre do Bar do Cachorrão em frente a Praça de Santa Terezinha e tem como símbolo um Boi de Pano, que abre o Bloco, acompanhado por seus “personagens” que se concentram desde cedo no Bar do Cachorrão.

Nesta segunda, o Site www.obidos.net.br ( www.chupaosso.com.br), acompanhou todo o Bloco fazendo uma Live pela nossa Facebook – www.facebook.com/sitechupaosso -, que você pode assistir no link seguinte.

Lembrando que o Carnapauxis, este ano de 2019, acontecerá no período de 27 de fevereiro a 05 de março, com o desfile de 7 bloco. Estamos esperando por você, pra brincar o melhor carnaval de rua da Amazônia.

www.obidos.net.br

Clique aqui para assistir a saída do Bloco Pai da Pinga.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.