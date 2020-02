CARNAPAUXIS 2020: Bloco Vai ou Raxa abre o Carnapauxis

Nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020, em Óbidos, o Bloco Vai-ou-Raxa, do Bairro do São Francisco, abriu o Carnapauxis 2020, a Festa do Mascarado Fobó. Serão sete dias de muita diversão do melhor e mais democrático carnaval de Rua da Amazônia, quando desfilarão sete blocos: Vai ou Raxa (19), Bloco Mirim (20), Serra da Escama (21), Águia Negra (22), Xupaosso (23), Unidos do Morro (24) e Bloco das Virgens (25), sempre encerrando na Praça da Cultura (Fobódromo), onde a festa rola até altas horas.

Óbidos, a cidade histórica, com seus “Casarios” erguidos ao longo de sua existência, constituído de um conjunto arquitetônico de valor histórico, se transformará na “cidade da folia” e será o cenário do Carnapauxis durante os sete dias de carnaval.

O Bloco Vai ou Raxa que existe há mais de 11 anos e somente no ano de 2015 foi promovido para desfilar entre os Blocos Oficiais do Carnapauxis, e desde então, desfila na quarta-feira e mostrou muita alegria no corredor da folia, com o tema: "Trem da Alegria"

O Bloco se caracteriza pela grande quantidade de fantasias que seus brincantes exibem, divididos em alas, de acordo com o seu tema, que este ano foi: "Trem da Alegria". As alas foram representadas por belas jovens que chamaram a atenção por onde passava.

O Bloco Vai ou Raxa saiu de sua concentração no Bairro de São Francisco por volta das 18h40, chegando a Praça da Cultura (Fobódromo), por volta das 20h30, onde a festa rolou até altas horas.

Clique aqui para ver o histórico do Bloco Vai-ou-Raxa

O Carnapauxis continua nesta quinta-feira (20) com o Bloco Mirim, a alegria da criançada.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Odirlei Santos e Vander N Andrade

