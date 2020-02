CARNAPAUXIS 2020: Criançada se divertiu pra valer no Bloco Mirim

O Carnapauxis, a Festa do Mascarado Fobó já começou e a criançada se divertiu pra valer com o Bloco Mirim Unidos do Umarizal que desfilou nesta quinta-feira, dia 20, dando continuidade ao melhor carnaval de Rua da Amazônia.

Os blocos já estão nas ruas mostrando o que há de mais bonito na festa do Carnapauxis. O Bloco Mirim, o segundo Bloco a desfilar é formado por muitas crianças fantasiadas, que este ano desfilaram com o tema: "Alegria do Umarizal", homenageado o Bairro onde surgiu. As crianças entusiasmadas percorreram várias ruas e subiram a Rua justo Chemont até até a Praça da Cultura, sendo a concentração final.



Na arena da folia (o Fobódromo), os foliões brincaram noite adentro, sem se importar com o cansaço. “O CARNAPAUXIS 2020” se estenderá oficialmente, até a terça-feira, 25/02, quando desfilará o Bloco das Virgens.

BLOCO MIRIM: Histórico

O Carnapauxis continua nesta sexta-feira (21) com o Bloco Serra da Escama.

Fotos de João Canto, Vander N Andrade e Odirlei Santos

CLIQUE AQUI PARA VER A TRANSMISSÃO QUE FOI FEITA AO VIVO

VEJAM AS FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/3193-carnapauxis-2020-criancada-se-divertiu-pra-valer-no-bloco-mirim#sigProId252c250c99 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/3193-carnapauxis-2020-criancada-se-divertiu-pra-valer-no-bloco-mirim#sigProId275ac7368b View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.